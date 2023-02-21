Вечное плодородие. Ученые раскрыли тайну чрезвычайной плодовитости голых землекопов

Исследование показывает, что эти уникальные грызуны способны производить яйцеклетки на протяжении всей своей продолжительной жизни, и теперь ученые знают почему.

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Голые землекопы, пожалуй, являются одними из самых странных млекопитающих на земле. Однако от большинства они отличаются тем, что обладают способностью буквально "вечного плодородия", что позволяет самкам откладывать яйцеклетки всю свою продолжительную жизнь, пишет Sci Tech Daily.

Ранее исследователи полагали, что у самок млекопитающих ограниченный запас яичников, а потому со временем их репродуктивные функции слабеют. Однако самки голых землекопов, похоже, решили бросить вызов этой догме. Исследование показывает, что в отличии от других млекопитающих, их плодовитость с возрастом не снижается и они буквально могут размножаться до конца своей жизни.

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По словам ведущего автора исследования, доцента Научно-исследовательского института женщин Маги и факультета акушерства, гинекологии и репродуктивных наук Медицинской школы Университета Питтсбурга, Мигеля Бриеньо-Энрикеса, им с коллегами наконец-то удалось пролить свет на процессы, которые наделили этих грызунов уникальным даром "вечного плодородия". Более того, ученые полагают, что понимание этих процессов, возможно позволит найти новые виды лечения у людей, страдающих из-за проблем с репродуктивной функцией.

Во-первых, уникальность голых землекопов заключается в том, что они самые долгоживущие грызуны на планете, во-вторых, они почти никогда не болеют раком, в-третьих, не чувствуют боли, как другие млекопитающие, в-четвертых, живут в подземной колонии, и, в-пятых, детеныши появляются на свет лишь у королев колонии.

У большинства млекопитающих, в том числе и у людей, самки рождаются с ограниченными способностями яичников и конечным числом яйцеклеток, которые образуются внутриутробно посредством процесса, называемого оогенезом. С возрастом запах яйцеклеток снижается, а в месте с ней и фертильность.

В то же время королевы голых землекопов напротив, способны размножаться даже в пожилом возрасте, что позволяет исследователям предположить, что у грызунов происходят некие уникальные процессы, позволяющие им сохранять резерв яичников и тем самым избежать снижения фертильности.

По словам Бриеньо-Энрикеса, существуют три возможных варианта:

они рождаются с большим количеством яйцеклеток; не так много яйцеклеток умирает в процессе; они продолжают создавать яйцеклетки после рождения.

Однако по словам ученого, его теория заключается в том, что королевы голых землекопов научились использовать коктейль из всех этих возможных вариантов. В ходе исследования ученые сравнили яичники голых землекопов и мышей на разных стадиях развития. Они обнаружили, что самки голого землекопа имеют исключительно большое количество яйцеклеток с мышами, а уровень смертности этих клеток намного меньше. Например, в возрасте 8 дней самка голого землекопа имеет в среднем 1,5 миллиона яйцеклеток, что примерно в 95 раз больше, чем у мышей того же возраста.

Наиболее примечательно то, что исследование показало, что оогенез происходит постнатально у голых землекопов. Клетки-предшественники яиц активно делились у 3-месячных животных, и эти предшественники были обнаружены у 10-летних животных, что позволяет предположить, что оогенез может продолжаться на протяжении всей их жизни.

Отметим, что голые землекопы живут колониями от нескольких десятков до сотен особей. Их средняя продолжительность жизни составляет около 30 лет. Подобно пчелам и муравьям, члены колонии распределяют между собой задачи, в том числе: оборону, рытье туннелей, присмотр за детенышами и сбор пищи. Также известно, что размножаться в колонии способна лишь одна доминирующая самка — для этого ей приходится подавлять размножение других самок, чтобы оставить за собой "титул королевы". Любопытно, что самки голого землекопа не рождаются королевами, когда пожилая королева покидает колонию или умирает, ее место может занять любая из самок.

Исследователи надеются, что понимание этих уникальных процессов у самок голых землекопов в дальнейшем позволит разработать новые методы восстановления репродуктивной функции, фертильности и женского здоровья у людей в целом.

Ранее Фокус писал о том, что в австралийском заповеднике появился уникальный вомбат.