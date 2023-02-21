Вічна родючість. Учені розкрили таємницю надзвичайної плодючості голих землекопів

Дослідження показує, що ці унікальні гризуни здатні виробляти яйцеклітини протягом усього свого тривалого життя, і тепер учені знають чому.

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Голі землекопи, мабуть, є одними з найдивніших ссавців на землі. Однак від більшості вони відрізняються тим, що мають здатність буквально "вічно плодитися". Це дозволяє самкам відкладати яйцеклітини протягом усього свого тривалого життя, пише Sci Tech Daily.

Раніше дослідники вважали, що у самок ссавців обмежений запас яєчників, а тому згодом їхні репродуктивні функції слабшають. Проте самки голих землекопів, схоже, вирішили залишити виклик цій догмі. Дослідження показує, що, на відміну від інших ссавців, їхня плодючість із віком не знижується і вони буквально можуть розмножуватися до кінця свого життя.

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За словами провідного автора дослідження, доцента Науково-дослідного інституту жінок Маги та факультету акушерства, гінекології та репродуктивних наук Медичної школи Університету Піттсбурга, Мігеля Брієньйо-Енрікеса, їм із колегами нарешті вдалося пролити світло на процеси, які наділили цих гризунів унікальним даром "вічної плодючості". Крім того, вчені вважають, що розуміння цих процесів, можливо, дозволить знайти нові види лікування в людей, які страждають через проблеми з репродуктивною функцією.

По-перше, унікальність голих землекопів полягає в тому, що вони найбільш довгоживучі гризуни на планеті, по-друге, вони майже ніколи не хворіють на рак, по-третє, не відчувають болю, як інші ссавці, по-четверте, живуть у підземній колонії, і, по-п'яте, дитинчата з'являються на світ лише в королів колонії.

У більшості ссавців, у тому числі й у людей, самки народжуються з обмеженими здібностями яєчників і числом яйцеклітин, які утворюються внутрішньоутробно за допомогою процесу, званого оогенезом. Із віком запас яйцеклітин знижується, а разом із нею і фертильність.

Водночас королеви голих землекопів, навпаки, здатні розмножуватися навіть у літньому віці, що дозволяє дослідникам припустити, що в гризунів відбуваються деякі унікальні процеси, дозволяють їм зберігати резерв яєчників і так уникнути зниження фертильності.

За словами Брієньйо-Енрікеса, існують три можливі варіанти:

вони народжуються з великою кількістю яйцеклітин; не так багато яйцеклітин помирають у процесі; вони продовжують створювати яйцеклітини після народження.

Проте, за словами вченого, його теорія полягає в тому, що королеви голих землекопів навчилися використовувати коктейль із усіх цих можливих варіантів. У ході дослідження вчені порівняли яєчники голих землекопів і мишей на різних стадіях розвитку. Вони виявили, що самки голого землекопа мають винятково велику кількість яйцеклітин порівняно з мишами, а рівень смертності цих клітин набагато менший. Наприклад, у віці 8 днів самка голого землекопа має в середньому 1,5 мільйона яйцеклітин, що приблизно в 95 разів більше, ніж у миші того ж віку.

Найпримітнішим є те, що дослідження показало, що оогенез відбувається постнатально в голих землекопів. Клітини-попередники яєць активно ділилися в 3-місячних тварин, і ці попередники були виявлені в 10-річних тварин, що дозволяє припустити, що оогенез може продовжуватися протягом усього їхнього життя.

Зазначимо, що голі землекопи живуть колоніями від кількох десятків до сотень особин. Їхня середня тривалість життя становить близько 30 років. Подібно до бджіл і мурах, члени колонії розподіляють між собою завдання, у тому числі оборону, копання тунелів, нагляд за дитинчатами та збирання їжі. Також відомо, що розмножуватися в колонії здатна лише одна домінантна самка — для цього їй доводиться придушувати розмноження інших самок, щоб залишити "титул королеви". Цікаво, що самки голого землекопа не народжуються королевами, коли літня королева залишає колонію чи вмирає, її місце може зайняти будь-яка із самок.

Дослідники сподіваються, що розуміння цих унікальних процесів у самок голих землекопів надалі дозволить розробити нові методи відновлення репродуктивної функції, фертильності й жіночого здоров'я в людей загалом.

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