Преступления нацистов: историю расстрелов на острове Олдерни представят на выставке

Темную страницу истории крохотного британского острова покажут в репродукции места нацистской казни, созданной художником, творчество которого исследует влияние разрушения и насилия.

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Пирс Секунда взял слепок поврежденной пулями стены, части викторианского форта на Олдерни, одном из Нормандских островов, который будет выставлен в Лондоне в следующем месяце. Секунда расскажет об истории стены и судебно-медицинской экспертизе американских экспертов, которая подтверждает его вывод о том, что это было место казней, совершенных немецкими солдатами, оккупировавшими Нормандские острова во время Второй мировой войны, сообщают The Guardian.

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Его работа станет последней в цикле работ, документирующих в художественной форме влияние конфликта — тему, которой Секунда занимается с 2001 года, когда талибы взорвали статуи Будды в Бамиане, высеченные в скале в Афганистане в шестом веке.

О существовании стены в Олдерни художнику рассказал друг, живущий на острове. "Я видел достаточно следов от пуль в таких местах, как Афганистан и Ирак, чтобы распознать четкие схемы, такие как вторжение, оборона, стрельба по мишеням и казни", — сказал Секунда.

Он обратился за экспертным мнением к двум всемирно известным специалистам по баллистике из Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея в Нью-Йорке. Они посетили Олдерни прошлым летом и в начале этого месяца пришли к выводу, что форт почти наверняка был местом казни.

Нормандские острова германские войска оккупировали с 1940 года до конца войны. Гернси и Джерси имели большое гражданское население, но 1400 жителей Олдерни эвакуировали всего за несколько недель до этого.

Эвакуация была травматической. "Людям сказали убить свой скот и домашних животных, собрать один чемодан". Они не имели никакого представления о том, когда вернутся и вернутся ли вообще.

В октябре 1941 года Гитлер объявил о своем намерении превратить острова в "неприступную крепость", чтобы предотвратить вторжение союзников в Европу. Тысячи заключенных привезли на Олдерни, чтобы построить сотни бетонных укреплений и трудовых лагерей, в том числе два концентрационных лагеря под управлением СС.

[ + – ] Один немецкий офицер предложил солдатам "бонус в виде 14-дневного отпуска, дополнительной еды и напитков для охранников СС за каждые пять убитых узников", по словам Пантчеффа Фото: Linda Nylind/The Guardian

Среди отправленных на остров были русские, польские и украинские военнопленные и гражданские, французские евреи, а также немецкие и испанские политические заключенные. Считается, что более 6000 человек 27 национальностей были вынуждены жить и работать в жестоких условиях.

Сразу после войны офицер британской разведки, капитан Теодор Панчефф, расследовал действия немцев на Олдерни. "Я считаю, что установлено, что за последние три года на британской земле были совершены преступления систематически жестокого и бездушного характера", — подытожил он в отчете, опубликованном в 2021 году.

Узники жили на голодной диете в деревянных бараках, обнесенных колючей проволокой. Они "выполняли тяжелые строительные работы по 12 часов в день, иногда больше, с перерывом в полдень продолжительностью от 10 минут до получаса… и так семь дней в неделю".

Пантчефф писал: "Рабочих били за малейшие проступки, вопреки строгим правилам, такие как неправильное выполнение движений во время тренировки или попытка извлечь дополнительную еду из мусорного ведра".

Один немецкий офицер предложил солдатам "бонус в виде 14-дневного отпуска, дополнительной еды и напитков для охранников СС за каждые пять убитых узников", по словам Пантчеффа.

Массовые захоронения были обнаружены на острове после войны. Но британское правительство решило не преследовать виновных в военных преступлениях, опасаясь международного конфуза.

Интерес Секунды к последствиям насилия возник после террористической атаки на нью-йоркские башни-близнецы 11 сентября. В это время он жил в долине Гудзона в штате Нью-Йорк. "Эмоциональный ужас перевел мой мозг в другой режим, в котором стало очень трудно сосредоточиться на создании абстрактного искусства. Я медленно двигался к созданию работ по разрушению культуры", — делится он.

В случае с Олдерни есть и личное влияние. Самолет его деда обстреляли с островов ночью перед днем высадки в Нормандии. "История Второй мировой войны и происходящего на уровне деталей все еще открывается. Многое до сих пор неизвестно", — добавляет Секунда.

Многие не знали, что на британской земле существовали концентрационные лагеря, а немецкие солдаты совершали казни. "Эти вещи действительно происходили в Великобритании, и политическая опасность все еще присутствует во многих аспектах. Важно учиться на уроках истории — и это чрезвычайный урок", говорит исследователь.

Ранее Фокус рассказывал об аукционе, на котором продадут похищенную нацистами картину Кандинского. За нее планируется получить 45 миллионов долларов.