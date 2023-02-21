Злочини нацистів: історію розстрілів на острові Олдерні представлять на виставці

Темну сторінку історії крихітного британського острова покажуть у репродукції місця нацистської страти, створеній художником, чия творчість досліджує вплив руйнування та насильства.

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Пірс Секунда взяв зліпок пошкодженої кулями стіни, частини вікторіанського форту на Олдерні, одному з Нормандських островів, що буде виставлений в Лондоні наступного місяця. Секунда розповість про історію стіни та судово-медичну експертизу американських експертів, яка підтверджує його висновок про те, що це було місце страт, здійснених німецькими солдатами, які окупували Нормандські острови під час Другої світової війни, повідомляють The Guardian.

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Його робота стане останньою в циклі робіт, що документують у мистецькій формі вплив конфлікту — тему, якою Секунда займається з 2001 року, коли таліби підірвали статуї Будди в Баміані, висічені у скелі в Афганістані в шостому столітті.

Про існування стіни в Олдерні митцю розповів друг, який живе на острові. "Я бачив достатньо слідів від куль у таких місцях, як Афганістан та Ірак, щоб розпізнати чіткі схеми, такі як вторгнення, оборона, стрільба по мішенях і страти", — сказав Секунда.

Він звернувся за експертною думкою до двох всесвітньо відомих фахівців з балістики з Коледжу кримінального правосуддя імені Джона Джея в Нью-Йорку. Вони відвідали Олдерні минулого літа і на початку цього місяця надали свій висновок, що форт майже напевно був місцем страти.

Нормандські острови німецькі війська окупували з 1940 року до кінця війни. Гернсі і Джерсі мали велике цивільне населення, але 1400 мешканців Олдерні евакуювали лише за кілька тижнів до того.

Евакуація була травматичною. "Людям сказали вбити свою худобу і домашніх тварин та зібрати одну валізу". Вони не мали жодного уявлення про те, коли повернуться, і чи повернуться взагалі.

У жовтні 1941 року Гітлер оголосив про свій намір перетворити острови на "неприступну фортецю", щоб запобігти вторгненню союзників до Європи. Тисячі в'язнів привезли на Олдерні, щоб побудувати сотні бетонних укріплень і трудових таборів, зокрема два концентраційні табори під управлінням СС.

[ + – ] Один німецький офіцер запропонував солдатам "бонус у вигляді 14-денної відпустки, додаткової їжі та напоїв для охоронців СС за кожних п'ятьох вбитих в'язнів", за словами Пантчеффа Фото: Linda Nylind/The Guardian

Серед відправлених на острів були російські, польські та українські військовополонені та цивільні особи, французькі євреї, а також німецькі та іспанські політичні в'язні. Вважається, що понад 6 000 осіб 27 національностей були змушені жити і працювати в жорстоких умовах.

Одразу після війни офіцер британської розвідки, капітан Теодор Панчефф, розслідував дії німців в Олдерні. "Я вважаю, що встановлено, що протягом останніх трьох років на британській землі були скоєні злочини систематично жорстокого і бездушного характеру", — підсумував він у звіті, опублікованому у 2021 році.

В'язні жили на голодній дієті в дерев'яних бараках, обнесених колючим дротом. Вони "виконували важкі будівельні роботи по 12 годин на день, іноді більше, з перервою опівдні тривалістю від 10 хвилин до пів години… і так сім днів на тиждень".

Пантчефф писав: "Робітників били за найменші проступки, всупереч суворим правилам, такі як неправильне виконання рухів під час тренування або спроба дістати додаткову їжу зі сміттєвого відра".

Один німецький офіцер запропонував солдатам "бонус у вигляді 14-денної відпустки, додаткової їжі та напоїв для охоронців СС за кожних п'ятьох вбитих в'язнів", за словами Пантчеффа.

Масові поховання виявили на острові після війни. Але британський уряд вирішив не переслідувати винних у воєнних злочинах, побоюючись міжнародного конфузу.

Інтерес Секунди до наслідків насильства виник після терористичної атаки на нью-йоркські вежі-близнюки 11 вересня. У той час він жив у долині Гудзона в штаті Нью-Йорк. "Емоційний жах перевів мій мозок в інший режим, в якому стало дуже важко зосередитися на створенні абстрактного мистецтва. Я повільно рухався до створення робіт про руйнування культури", ділиться він.

У випадку з Олдерні є особистий вплив. Літак його діда обстріляли з островів у ніч перед Днем висадки у Нормандії. "Історія Другої світової війни і того, що відбувалося на рівні деталей, все ще відкривається. Багато чого досі невідомо", — додає Секунда.

Багато людей не знали, що на британській землі існували концентраційні табори, а німецькі солдати здійснювали страти. "Ці речі насправді відбувалися у Великій Британії, і політична небезпека все ще присутня у багатьох аспектах. Важливо вчитися на уроках історії — і це надзвичайний урок", каже дослідник.

Раніше Фокус розповідав про аукціон, на якому продадуть викрадену нацистами картину Кандинського. За неї планують отримати 45 мільйонів доларів.