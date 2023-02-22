Джоан Роулинг раннего Средневековья. На одном из древних манускриптов обнаружена подпись женщины-писаря

Джессика Ходжсон, аспирантка Лестерского университета, просматривала средневековый манускрипт в коллекции Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета, когда заметила на одной из страниц едва заметную выдавленную надпись. Казалось, это было имя "Эадбург", но гравюра была слишком слабой для полного подтверждения.

Related video

Ходжсон обратилась за помощью к Джону Баррету, техническому руководителю недавнего проекта Бодлиан под названием ARCHiOx (Анализ и запись культурного наследия в Оксфорде). Благодаря использованию современных технологий, позволяющих анализировать поверхности артефактов, находка подтвердилась Ars Technica.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Барретт подтвердил находку Ходжсон, используя системы фотометрической стереозаписи и 3D-сканирования. Анализ также выявил множество других офортов с текстом "Эадбург" (как в полной, так и в сокращенной форме), а также несколько выдавленных надписей на полях. Кем была Эадбург? Ходжсон считает, что это была высокообразованная женщина с высоким статусом — возможно, женщина-писарь или аббатиса, которая жила где-то в раннем средневековье (между 700 и 750 годами н.э.). Это последнее открытие подкрепляет находку 1935 букв "EADB" и "+E+" на нижнем поле другой страницы того же манускрипта, которые, как считают, являются сокращенными формами "Eadburh/Eadburg".

Проект ARCHiOx

Проект ARCHiOx — партнерство между Бодлианской библиотекой и Фондом Factum, основанное Адамом Лоу, художником, который учился в Оксфорде в 1990-х годах. В 2001 году Лоу переехал в Мадрид, чтобы основать то, что он описал как "мультидисциплинарную мастерскую, которая на самом деле является игровой площадкой для художников, где мы строим мосты между новыми технологиями и традиционными навыками".

К 2009 году интерес к технологиям группы со стороны разных исторических проектов был настолько велик, что Лоу основал фонд Factum Foundation, занимающийся цифровыми технологиями и сохранением. Сегодня он служит исследовательским центром для трехмерной записи с высоким разрешением поверхностей объектов, хранящихся в музеях и учреждениях по всему миру, в частности гробниц, картин, книг и рукописей, таких как хранящиеся в Бодлианской библиотеке.

Различные виды неразрушающей рентгеновской визуализации часто используют археологи и реставраторы. Сюда входит мультиспектральная визуализация, которая делает видимые изображения в синем, зеленом и красном цветах и сочетает их с инфракрасным и рентгеновским изображением объекта. Это может обнаружить мельчайшие намеки на пигмент, а также скрытые рисунки или надписи под разными слоями краски или чернил.

Например, ранее исследователи использовали этот метод для обнаружения скрытого текста на четырех фрагментах Свитка Мертвого моря, которые ранее считались пустыми. Швейцарские ученые использовали мультиспектральную визуализацию для реконструкции фотопластинок, созданных французским физиком Габриэлем Липпманом, первооткрывателем цветной фотографии, получившим Нобелевскую премию по физике 1908 за свои исследования. В прошлом году ученые использовали этот метод для выявления первых известных греческих остатков утраченного звездного каталога астронома Гиппарха, спрятанных под христианскими текстами на средневековом пергаменте.

[ + – ] Selene использует стандартную цифровую камеру с высоким разрешением в фиксированном положении на большой раме, которая делает только четыре исходных изображения, каждое из которых тщательно освещается с разных сторон четырьмя специальными вспышками Фото: John Barrett

Новые методы визуализации

Лоу знал эти методы, но был удивлен, когда узнал, что никто не работает над записью поверхности объектов. "Традиционна оцифровка книг [сосредотачивается] на извлечении текста, к которому потом можно получить доступ в интернете", — говорит Лоу.

Хотя он отмечает, что это очень важная деятельность, в то же время считает, что это делается в ущерб работе, которую Барретт выполняет в Бодлеане, изучая то, что исследователь называет "материальностью" этих рукописей: качество их поверхности, переплета, типографию и т.д. Factum Foundation начал работать сначала с системами 3D-сканирования, а затем разработал собственный фотометрический стереосканер, названный Selene, который Бодлеанская библиотека использует впервые.

По словам Лоу, Selene является гораздо более эффективным способом записи 3D-данных — в 10-20 раз эффективнее, чем такие методы как фотограмметрия. 3D-данные сохраняются в виде 2D-изображений. Лоу и Барретт считают эту систему съемки с высоким разрешением и низким рельефом 2,5D-изображением.

Selene использует стандартную цифровую камеру с высоким разрешением в фиксированном положении на большой раме, что делает только четыре исходных изображения, каждое из которых тщательно освещается с разных сторон четырьмя специальными вспышками. Система записывает серию изображений с разрешением 1040 пикселей на дюйм, количество которых определяется размером объекта.

[ + – ] Из-за коррозии пластины отражают мало света, а воспроизведенным изображением не хватает тональных вариаций и деталей Фото: John Barrett

Полученные затененные рендеры позволяют исследовать текстуру поверхности оригинального объекта под любым углом, удаляя видимые цвета и тона, что позволяет тщательно проанализировать текстурные детали, которые иначе было бы очень сложно увидеть или зафиксировать с помощью традиционных фотографических методов.

Selene может записывать детали поверхности до 18-25 микрон или даже меньше. Сочетание данных с дополнительными данными, собранными системой 3D-съемки Lucida, позволяет еще легче и точнее измерять высоту и глубину.

"Мы фиксируем разницу в высоте примерно в пятую часть ширины человеческого волоса, — рассказал Барретт. — Независимо от того, это пергамент или бумага, мы видим все эти невидимые отметки-царапины, которые люди оставили после себя".

[ + – ] Другие пластины имели на обороте также неглубокие гравировки, обычно это были практические офорты художника, которые едва можно разглядеть Фото: John Barrett

Применение ARCHiOx к медным пластинам

Первыми артефактами Бодлея, которые Барретт выбрал для проекта ARCHiOx, стала коллекция медных типографских форм 18 века, что трудно зафиксировать с помощью традиционных фотографических методов. В Бодлианской библиотеке хранятся сотни таких пластин, многие из которых за 300 лет сильно подверглись коррозии.

Из-за коррозии пластины отражают мало света, а воспроизведенным изображением не хватает тональных вариаций и деталей. Среди избранных Барретом пластин были портреты антиквара Энтони Вуда и архиепископа 17 века, по имени Уильям Лауд, а также портреты, сделанные из рисунков, приписываемых поэту Уильяму Блэйку.

[ + – ] Дополнительная обработка создала еще более расширенную серию визуализаций, а последующая запись показала, что имя Эадбурга написано полностью пять раз в пяти разных страницах манускрипта, вместе с сокращенными формами Фото: John Barrett

Selene и Lucida смогли обнаружить оригинальные детали, а Барретт адаптировал географическую информационную систему (ГИС) для создания топографической карты деталей поверхности с таким высоким разрешением, что при взгляде со стороны можно четко разглядеть вершины и впадины на поверхности гравированной медной пластины. Другие пластины имели на обороте также неглубокие гравировки, обычно это были практические офорты художника, которые едва можно разглядеть. Обратная сторона одной из таких пластин (с изображением кардинала Масары) выглядела просто как серия горизонтальных линий.

[ + – ] На полях также находилось несколько вытравленных рисунков, преимущественно человеческих фигур, которые, похоже, прорисованы путем проведения линии вокруг пальца Фото: John Barrett

Возможности ARCHiOx безграничны

Одним из самых ценных манускриптов Бодлианской библиотеки является "Карта Гофа", средневековая карта Великобритании неизвестного авторства. Исследования спектральной визуализации в 2017 году показали, что "Карта Гофа" — это не единственная карта, а состоит из трех отдельных слоев: старейший (конец 14 века) изображает всю Британию, второй (начало 15 века) — юг Англии и Уэльс, а третий (конец 15 века) – юго-восток и юго-центральную Англию. Карта также имеет около 2 000 проколов, сгруппированных вместе для создания контуров в форме живописных городских знаков, вероятно, созданных при копировании "Карты Гофа" на другую карту.

[ + – ] Карта также имеет около 2 000 проколов, сгруппированных вместе для создания контуров в форме живописных городских знаков – вероятно, созданных при копировании "Карты Гофа" на другую карту Фото: John Barrett

По словам Пера Баррета, проект ARCHiOx только начинает выяснять все возможные способы использования технологий визуализации Selene и Lucida, описывая их как своеобразный "швейцарский армейский нож". Вот почему он был в восторге, когда Ходжсон обратилась к нему с предложением записать средневековый манускрипт, в котором она заметила признаки выгравированной надписи.

ARCHiOx изначально создал затененный рендер поверхности надписи с высоким разрешением. Дополнительная обработка создала еще более расширенную серию визуализаций, а последующая запись показала, что имя Эадбурга написано полностью пять раз в пяти разных страницах манускрипта, вместе с сокращенными формами. На полях также находилось несколько вытравленных рисунков, преимущественно человеческих фигур, которые, похоже, были прорисованы путем проведения линии вокруг пальца.

По словам Ходжсон и Баррета, на основе свидетельств, почерпнутых из других исторических источников, известно о девяти женщинах, по имени Эадбург, живших в этом регионе между 7 и 10 веками. Одна из них была настоятельницей женской религиозной общины в Кенте примерно с 733 по 761 год н.э. Это делает его вероятным кандидатом на роль автора надписи и рисунков.

"Я думаю, что нам нужно тщательно и систематически пересмотреть наши ранне средневековые коллекции, чтобы попытаться найти больше подобных образцов, ведь они рассказывают нам о взаимодействии людей с рукописями", — сказал Барретт.

Ранее Фокус рассказывал о древних текстах, которые смогли расшифровать ученые. Они видят в них сходство с Розеттским камнем.