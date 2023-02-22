Джоан Роулінг раннього Середньовіччя. На одному зі стародавніх манускриптів виявлено підпис жінки-писаря

Джессіка Ходжсон, аспірантка Лестерського університету, переглядала середньовічний манускрипт у колекції Бодлеанської бібліотеки Оксфордського університету, коли помітила на одній зі сторінок ледь помітний видавлений напис. Здавалося, що це було ім’я "Еадбург", але гравюра була надто слабкою для повного підтвердження.

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Тож Ходжсон звернулася за допомогою до Джона Баррета, технічного керівника нещодавнього проєкту Бодліан під назвою ARCHiOx (Аналіз і запис культурної спадщини в Оксфорді). Завдяки використанню сучасних технологій, які дозволяють аналізувати поверхні артефактів, знахідка підтвердилася Ars Technica.

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Барретт підтвердив знахідку Ходжсон, використовуючи системи фотометричного стереозапису та 3D-сканування. Аналіз також виявив безліч інших офортів з текстом "Еадбург" (як у повній, так і в скороченій формі), а також кілька видавлених каракулів на полях. Ким була Еадбург? Ходжсон вважає, що це була високоосвічена жінка з високим статусом — можливо, жінка-писарка або абатиса, яка жила десь у ранньому середньовіччі (між 700 і 750 роками н.е.). Це останнє відкриття підкріплює знахідку 1935 року літер "EADB" і "+E+" на нижньому полі іншої сторінки того ж манускрипту, які, як вважають, є скороченими формами "Eadburh/Eadburg".

Проєкт ARCHiOx

Проєкт ARCHiOx — це партнерство між Бодліанською бібліотекою та Фондом Factum, засноване Адамом Лоу, художником, який навчався в Оксфорді у 1990-х роках. У 2001 році Лоу переїхав до Мадрида, щоб заснувати те, що він описав як "мультидисциплінарну майстерню, яка насправді є ігровим майданчиком для художників, де ми будуємо мости між новими технологіями та традиційними навичками".

До 2009 року інтерес до технологій групи з боку різних історичних проєктів був настільки великим, що Лоу заснував фонд Factum Foundation, який займається цифровими технологіями та збереженням. Сьогодні він слугує дослідницьким центром для тривимірного запису з високою роздільною здатністю поверхонь об'єктів, що зберігаються в музеях та установах по всьому світу, зокрема гробниць, картин, книг і рукописів, таких як ті, що зберігаються в Бодліанській бібліотеці.

Різні види неруйнівної рентгенівської візуалізації часто використовують археологи та реставратори. Сюди входить мультиспектральна візуалізація, яка робить видимі зображення в синьому, зеленому і червоному кольорах і поєднує їх з інфрачервоним зображенням та рентгенівським зображенням об'єкта. Це може виявити найдрібніші натяки на пігмент, а також приховані малюнки чи написи під різними шарами фарби або чорнила.

Наприклад, раніше дослідники використовували цей метод для виявлення прихованого тексту на чотирьох фрагментах Сувою Мертвого моря, які раніше вважалися порожніми. Швейцарські вчені використали мультиспектральну візуалізацію для реконструкції фотопластинок, створених французьким фізиком Габріелем Ліппманом, першовідкривачем кольорової фотографії, який отримав Нобелівську премію з фізики 1908 року за свої дослідження. А минулого року вчені використали цей метод для виявлення перших відомих грецьких залишків втраченого зоряного каталогу астронома Гіппарха, захованих під християнськими текстами на середньовічному пергаменті.

[ + – ] Selene використовує стандартну цифрову камеру з високою роздільною здатністю у фіксованому положенні на великій рамі, яка робить лише чотири вихідних зображення, кожне з яких ретельно освітлюється з різних боків чотирма спеціальними спалахами Фото: John Barrett

Нові методи візуалізації

Лоу знав про ці методи, але був здивований, коли дізнався, що ніхто не працює над записом поверхні об'єктів. "Традиційно оцифрування книг [зосереджується] на вилученні тексту, до якого потім можна отримати доступ в інтернеті", — каже Лоу.

Хоча він наголошує, що це дуже важлива діяльність, водночас вважає, що це робиться на шкоду роботі, яку Барретт виконує в Бодлеані, вивчаючи те, що дослідник називає "матеріальністю" цих рукописів: якість їхньої поверхні, палітурки, типографіку тощо. Тож Factum Foundation почав працювати спочатку з системами 3D-сканування, а потім розробив власний фотометричний стереосканер, названий Selene, який Бодлеанська бібліотека використовує вперше.

За словами Лоу, Selene є набагато ефективнішим способом запису 3D-даних — у 10-20 разів ефективнішим, ніж такі методи, як фотограмметрія. 3D-дані зберігаються у вигляді 2D-зображень. Лоу і Барретт вважають цю систему зйомки з високою роздільною здатністю і низьким рельєфом 2,5D-зображенням.

Selene використовує стандартну цифрову камеру з високою роздільною здатністю у фіксованому положенні на великій рамі, яка робить лише чотири вихідних зображення, кожне з яких ретельно освітлюється з різних боків чотирма спеціальними спалахами. Система записує серію зображень з роздільною здатністю 1040 пікселів на дюйм, кількість яких визначається розміром об'єкта.

[ + – ] Через корозію пластини відбивають мало світла, а відтвореним зображенням бракує тональних варіацій і деталей Фото: John Barrett

Отримані затінені рендери дають змогу дослідити текстуру поверхні оригінального об'єкта під будь-яким кутом, видаляючи видимі тони і кольори, що дозволяє ретельно проаналізувати текстурні деталі, які інакше було б дуже складно побачити або зафіксувати за допомогою традиційних фотографічних методів.

Selene може записувати деталі поверхні до 18-25 мікрон або навіть менше. Поєднання цих даних з додатковими даними, зібраними системою 3D-зйомки Lucida, дозволяє ще легше і точніше вимірювати висоту і глибину.

"Ми фіксуємо різницю у висоті приблизно в п'яту частину ширини людської волосини, — розповів Барретт. — Незалежно від того, чи це пергамент, чи папір, ми бачимо всі ці невидимі позначки-подряпини, які люди залишили після себе".

[ + – ] Інші пластини мали на звороті також неглибокі гравіювання, зазвичай це були практичні офорти художника, які ледве можна розгледіти Фото: John Barrett

Застосування ARCHiOx до мідних пластин

Першими артефактами Бодлея, які Барретт обрав для проекту ARCHiOx, стала колекція мідних друкарських форм 18-го століття, які важко зафіксувати за допомогою традиційних фотографічних методів. У Бодліанській бібліотеці зберігаються сотні таких пластин, багато з яких за 300 років сильно піддалися корозії.

Через корозію пластини відбивають мало світла, а відтвореним зображенням бракує тональних варіацій і деталей. Серед обраних Барретом пластин були портрети антиквара Ентоні Вуда та архієпископа 17 століття, на ім'я Вільям Лауд, а також портрети, зроблені з малюнків, які приписують поетові Вільяму Блейку.

[ + – ] Додаткова обробка створила ще розширенішу серію візуалізацій, а подальший запис показав, що ім'я Еадбург написано повністю п'ять разів на п'яти різних сторінках манускрипту, разом зі скороченими формами Фото: John Barrett

Selene і Lucida змогли виявити оригінальні деталі, а Барретт адаптував географічну інформаційну систему (ГІС) для створення топографічної карти деталей поверхні з такою високою роздільною здатністю, що при погляді збоку можна чітко розгледіти вершини і западини на поверхні гравірованої мідної пластини. Інші пластини мали на звороті також неглибокі гравіювання, зазвичай це були практичні офорти художника, які ледве можна розгледіти. Зворотний бік однієї з таких пластин (із зображенням кардинала Масари) виглядав просто як серія горизонтальних ліній.

[ + – ] На полях також було кілька витравлених малюнків, переважно людських фігур, які, схоже, промальовані шляхом проведення лінії навколо пальця Фото: John Barrett

Можливості ARCHiOx безмежні

Одним із найцінніших манускриптів Бодліанської бібліотеки є "Карта Гофа", пізньосередньовічна карта Великої Британії невідомого авторства. Дослідження спектральної візуалізації у 2017 році показали, що "Карта Гофа" — це не єдина карта, а складається з трьох окремих шарів: найстаріший (кінець 14 століття) зображує всю Британію, другий (початок 15 століття) — південь Англії та Уельс, а третій (кінець 15 століття) — південний схід і південно-центральну Англію. Карта також має близько 2 000 проколів, згрупованих разом для створення контурів у формі мальовничих міських знаків — ймовірно, створених під час копіювання "Карти Гофа" на іншу карту.

[ + – ] Карта також має близько 2 000 проколів, згрупованих разом для створення контурів у формі мальовничих міських знаків — ймовірно, створених під час копіювання "Карти Гофа" на іншу карту Фото: John Barrett

За словами Пера Баррета, проєкт ARCHiOx тільки починає з'ясовувати всі можливі способи використання технологій візуалізації Selene і Lucida, описуючи їх як своєрідний "швейцарський армійський ніж". Ось чому він був у захваті, коли Ходжсон звернулася до нього з пропозицією записати середньовічний манускрипт, в якому вона помітила ознаки вигравіруваного напису.

ARCHiOx спочатку створив затінений рендер поверхні напису з високою роздільною здатністю. Додаткова обробка створила ще більш розширену серію візуалізацій, а подальший запис показав, що ім'я Еадбург написано повністю п'ять разів на п'яти різних сторінках манускрипту, разом зі скороченими формами. На полях також було кілька витравлених малюнків, переважно людських фігур, які, схоже, були промальовані шляхом проведення лінії навколо пальця.

За словами Ходжсон і Баррета, на основі свідчень, почерпнутих з інших історичних джерел, відомо про дев'ять жінок, на ім'я Еадбург, які жили в цьому регіоні між 7 і 10 століттями. Одна з них була ігуменею жіночої релігійної громади в Кенті приблизно з 733 по 761 рік н.е. Це робить її ймовірним кандидатом на роль автора напису та малюнків.

"Я думаю, що нам потрібно ретельно і систематично переглянути наші ранньосередньовічні колекції, щоб спробувати знайти більше подібних зразків, адже вони розповідають нам про взаємодію людей з рукописами", — сказав Барретт.

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