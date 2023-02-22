Волшебство папоротника. Миллионы лет назад растения "засыпали", скручивая свои листья

Новые исследования показывают, что листья растений пермского периода сворачивались, когда они отходили ко сну.

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Каждую ночь такие растения как бобовые и маргаритки, скручивают свои листья и лепестки с заходом солнца, будто засыпая, и разворачивают их с восходом солнца. Новое исследование предлагает, что подобное происходило и четверть миллиарда лет назад, пишет Live Science.

Новое исследования Шведского музея естественной истории в Стокгольме предполагает, что более 250 миллионов лет назад растения могли складывать свои листья ночью. Автор исследования и хранитель коллекции ископаемых растений палеозоя и мезозоя Стивен Маклафлин с командой отследили уникальные следы, которые насекомые оставляют лишь на сложенных листьях. Они обнаружили, что одна группа, давно вымерших растений, вероятно, была никтинастической — то есть, растениями, сворачивающимися в ответ на темноту.

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Автор исследования отмечает, что сложность заключается в том, что по окаменелому растению невозможно сказать, свернулся ли он из-за темноты или в результате того, что увял. Именно поэтому исследователи сосредоточились на том, чтобы искать образцы повреждения насекомыми, которые являются уникальными для растений с подобной реакцией на темноту. В результате исследователям удалось обнаружить одну группу растений, которая указывает на чрезвычайно древнее появления подобного поведения растений.

Отметим, что подобное поведение растений было впервые описано Андростеном Тасосским еще в 324 году до нашей эры. Позже в 1880 году "сонные движения растений" были также описаны Чарльзом Дарвином. Однако ученые до сих пор не вполне уверены, чем обусловлено подобное поведение растений.

Некоторые исследования показывают, что оно может играть роль в регулировании температуры или отведении лишней воды с поверхности листа. Другие — предполагают, что никтинастия является способом борьбы с насекомыми. Но если предположить, что "спящее поведение" растений является защитным механизмом, то оно явно не срабатывает каждый раз. На самом деле, ученые обнаружили, что растения с подобным поведением напротив нередко испещрены идеально симметричными отверстиями, которые оставляют насекомые.

Именно эту особенность в своем исследовании и использовали Маклафлин с коллегами. В ходе исследования они обнаружили группу пермских растений (гигантоптерид), которые вымерли более 250 миллионов лет назад. Основываясь на полученных данных ученые предполагают, что эти растения обладали папоротникообразными листьями и древесными стеблями и вырастали до 25 сантиметров в высоту. Более того, они были способны "ползать" по деревьям, как лианы и скручивали свои листья с наступлением темноты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что растения способны думать и принимать решения.