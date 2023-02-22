Чари папороті. Мільйони років тому рослини "засинали", скручуючи своє листя

Нові дослідження показують, що листя рослин пермського періоду згорталося, коли вони відходили до сну.

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Щоночі такі рослини як бобові і маргаритки скручують своє листя і пелюстки із заходом сонця, ніби засинаючи, і розгортають їх зі сходом сонця. Нове дослідження припускає, що подібне відбувалося і чверть мільярда років тому, пише Live Science.

Нове дослідження Шведського музею природної історії в Стокгольмі припускає, що понад 250 мільйонів років тому рослини могли складати своє листя вночі. Автор дослідження і зберігач колекції викопних рослин палеозою і мезозою Стівен Маклафлін з командою відстежили унікальні сліди, які комахи залишають лише на складеному листі. Вони виявили, що одна група давно вимерлих рослин, імовірно, була ніктинастичною — тобто, рослинами, що згортаються у відповідь на темряву.

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Автор дослідження зазначає, що складність полягає в тому, що за скам'янілою рослиною неможливо сказати, згорнулася вона через темряву чи внаслідок того, що зів'яла. Саме тому дослідники зосередилися на тому, щоб шукати зразки пошкодження комахами, які є унікальними для рослин з подібною реакцією на темряву. У результаті дослідникам вдалося виявити одну групу рослин, яка вказує на надзвичайно давню появу подібної поведінки рослин.

Зазначимо, що подібна поведінка рослин була вперше описана Андростеном Тасоським ще 324 року до нашої ери. Пізніше 1880 року "сонні рухи рослин" були також описані Чарльзом Дарвіном. Однак учені досі не цілком впевнені, чим зумовлена подібна поведінка рослин.

Деякі дослідження показують, що вона може відігравати роль у регулюванні температури або відведенні зайвої води з поверхні листка. Інші — припускають, що ніктинастія є способом боротьби з комахами. Але якщо припустити, що "спляча поведінка" рослин є захисним механізмом, то вона явно не спрацьовує щоразу. Насправді, вчені виявили, що рослини з подібною поведінкою навпаки нерідко поцятковані ідеально симетричними отворами, які залишають комахи.

Саме цю особливість у своєму дослідженні й використали Маклафлін з колегами. Під час дослідження вони виявили групу пермських рослин (гігантоптерид), які вимерли понад 250 мільйонів років тому. Ґрунтуючись на отриманих даних, вчені припускають, що ці рослини володіли папоротеподібним листям і деревними стеблами та виростали до 25 сантиметрів у висоту. Ба більше, вони були здатні "повзати" по деревах, як ліани, і скручували своє листя з настанням темряви.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що рослини здатні думати та приймати рішення.