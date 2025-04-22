Крила сови несподівано світяться рожевим: вчені намагаються розгадати це "секретне повідомлення"

У новому дослідженні вчені виявили, що за певного освітлення плямистий лісовий камуфляж вухатої сови видають флуоресцентні, денні рожеві пір'я крил. Дослідники вважають, у цьому криється якесь секретне повідомлення.

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Про це пише Science Alert.

Вухата сова (Asio otus) — величний хижий птах, відомий своїми завзятими рогоподібними пучками вух і загадковими ялинковими відмітинами, які допомагають йому злитися з деревним середовищем існування. Однак у новому дослідженні орнітологиня Емілі Гріффіт та її колеги з Університету Північного Мічигану та обсерваторії штату Вайтфіш-Берд-Пойнт досліджували пір'я, зібране з внутрішніх крил 99 вухатих сов, коли птахи мігрували через Верхній півострів Мічигану навесні 2020 року. Команда виявила дещо незвичайне.

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Під час дослідження вчені хотіли каталогізувати різні рожеві відтінки флуоресцентних пігментів популяції, щоб дізнатися, чи вдасться їм розшифрувати "секретне повідомлення", приховане в несподіваному забарвленні пір'я.

Результати дослідження вказують на те, що очі сови можуть виявити пурпурову флуоресценцію, випромінювану світлочутливими пігментами, відомими як порфірини — в перекладі з грецької "фіолетовий". Вчені зазначають, що, як і сови, інші птахи також можуть помітити цю пігментацію навіть без допомоги ультрафіолетового світла.

Відомо, що пурпурна флуоресценція не перебуває в спектрі, видимому нашими власними очима ссавців, а тому вчені вважають, що це може бути ідеальним способом подачі сигналу своїм родичам, не бувши виявленим своєю основною здобиччю — наприклад, гризунами або дрібними ссавцями.

Крило вухатої сови під невидимим світлом Фото: The Wilson Journal of Ornithology

Світлочутливість порфіринів не тільки змушує їх світитися спочатку, вона також змушує їх деградувати під час постійного впливу сонячного світла. Це часто означає, що флуоресценція птахів зникає з віком пір'я між линянням.

Уже відомо, що інші види пігментів у пір'ї птахів відіграють важливу роль і сигналізують про вік, розмір, стать і загальний стан здоров'я. Наприклад, навіть без чорного світла дослідники могли вгадати стать вухатих сов за їхнім темним (самка) або світлим (самець) оперенням. На жаль, до цього моменту не було відомо, чи написані подібні повідомлення на ультрафіолетовій "спідній білизні" цих сов.

Під час нового дослідження Гріффіт з колегами виявили, що пір'я старих птахів має більшу концентрацію флуоресцентних пігментів, ніж у молодих особин. Вони також помітно сильніші у самок із темнішим оперенням, ніж у самців зі світлим оперенням. У молодих птахів і тих, у кого оперення загалом було блідішим, пігменти були сильнішими, якщо вони були важчими. Тепер учені вважають, що ці загадкові пігменти, ймовірно, можуть сигналізувати про здоров'я сови.

Автори дослідження також вважають, що флуоресцентні пігменти, присутні у вухатих сов, можуть використовуватися і в статевому відборі. Річ у тім, що крім польоту, ці пігменти буде видно лише під час залицяння, коли самці намагаються привернути увагу самок.

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