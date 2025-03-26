Дуже особлива сова завела вчених у глухий кут: ніхто не може пояснити незвичайне забарвлення птаха (фото)

Фото незвичайної сови було зроблено в Мічигані, і відтоді орнітологи штату намагаються розгадати її загадкове оперення.

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Наша планета є домом для величезної кількості видів і деякі з них, навіть добре знайомі науці, не перестають дивувати дослідників. Одним із таких прикладів стала незвичайна біла сова, чиї фото були зроблені в Мічигані — місцеві орнітологи клопотять собі голову, намагаючись пояснити незвичайне забарвлення, пише IFLScience.

Птаха помітили в окрузі Гурон — його сфотографувала фотограф-любитель дикої природи Джулі Маггерт. Після фото були опубліковані в соціальних мережах, де їх помітили місцеві орнітологи. Вчені зазначають, зазвичай пір'я сов забарвлені в білосніжний і чорний колір, але не цього разу — на фото зображена сова з пір'ям, забарвленим у яскравий помаранчевий колір.

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Орнітологи все ще мізкують, намагаючись розгадати, чим спричинене дивне забарвлення пір'я сови, але кілька теорій все ж є. За словами співзасновника дослідницької організації з білих сов Project SNOWstorm, доктора Скотта Вайнденсаула, найбільш вірогідною вважається теорія про антикригову рідину для літаків, яку використовують у прилеглому аеропорту. Дослідники зазначають, що деякі склади в аеропорту мають такий червоно-помаранчевий колір.

Передбачається, що птахи можуть покритися фарбою, як випадково, так і з вини людини. Часом колір оперення також може змінитися через щось на кшталт карі. Однак інші скептично поставилися до цієї ідеї й припустили, що пір'я є результатом генетичної мутації. Генетичні мутації можуть грати дивні трюки з усіма видами тварин, роблячи пір'я і шкіру білими, чорними або навіть жовтими.

На думку професора Кевіна Макгроу, ймовірно, щось у навколишньому середовищі запустило шлях пігменту феомеланіну, що змусило пір'я птаха забарвитися в помаранчевий колір. Макгроу припустив, що мати птаха могла зазнати впливу хімічної речовини, яка потім передалася її пташеняті, спричинивши різницю в забарвленні.

Припускають, що причиною могли стати токсини, забруднювальні речовини, інші типи екологічних стресорів, зокрема пестициди, забруднювальні речовини важких металів або окиснювальне пошкодження.

Самки і самці полярних сов виглядають абсолютно по-різному, але в жодної з них пір'я зазвичай не помаранчеве Фото: Shutterstock

Зазначимо, що самці полярних сов мають майже повністю біле забарвлення, в той час, як у самок є темні смуги впоперек пір'я. Утім. Науковці визнають, що справжня причина появи загадкового забарвлення цієї сови, імовірно, ніколи не стане відома.

Дані Департаменту природних ресурсів Мічигану вказують на те, що експерти знають про птаха з середини січня. Однак учені не мають наміру ловити птаха, а тому нам навряд чи вдасться дізнатися правду про те, що забарвило його пір'я.

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї знайшли скам'янілість стародавньої сови, яка полювала вдень.