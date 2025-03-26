Очень особенная сова завела ученых в тупик: никто не может объяснить необычный окрас птицы (фото)

Фото необычной совы были сделаны в Мичигане, и с тех пор орнитологи штата пытаются разгадать ее загадочное оперение.

Related video

Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них, даже хорошо знакомые науке, не перестают удивлять исследователей. Одним из таких примеров стала необычная белая сова, чьи фото были сделаны в Мичигане — местные орнитологи ломают голову, пытаясь объяснить необычный окрас, пишет IFLScience.

Птица была замечена в округе Гурон — ее запечатлела фотограф-любитель дикой природы Джули Маггерт. После фото были опубликованы в социальных сетях, где их заметили местные орнитологи. Ученые отмечают, как правило перья сов окрашены в белоснежный и черный цвет, но не в этот раз — на фото изображена сова с перьями, окрашенными в яркий оранжевый цвет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Орнитологи все еще ломают голову, пытаясь разгадать, чем вызван странный окрас перьев совы, но несколько теорий все же имеется. По словам соучредителя исследовательской организации по белым совам Project SNOWstorm, доктора Скотта Вайнденсаула, наиболее вероятной считается теория об антиобледенительной жидкости для самолетов, используемой в близлежащем аэропорту. Исследователи отмечают, что некоторые составы в аэропорту имеют такой красно-оранжевый цвет.

Предполагается, что птицы могут покрыться краской, как случайно, так и по вине человека. Порой цвет оперения также может измениться из-за чего-то вроде карри. Однако другие скептически отнеслись к этой идее и предположили, что перья являются результатом генетической мутации. Генетические мутации могут играть странные трюки со всеми видами животных, делая перья и кожу белыми, черными или даже желтыми.

По мнению профессора Кевина Макгроу, вероятно, что-то в окружающей среде запустило путь пигмента феомеланина, что заставило перья птицы окраситься в оранжевый цвет. Макгроу предположил, что мать птицы могла подвергнуться воздействию химического вещества, которое затем передалось ее птенцу, вызвав разницу в окраске.

Предполагается, что причиной могли стать токсины, загрязняющие вещества, другие типы экологических стрессоров, в том числе пестициды, загрязняющие вещества тяжелых металлов или окислительное повреждение.

Самки и самцы полярных сов выглядят совершенно по-разному, но ни у одной из них перья обычно не оранжевые Фото: Shutterstock

Отметим, что самцы полярных сов имеют почти полностью белый окрас, в то время как у самок есть темные полосы поперек перьев. Впрочем. Ученые признают, что истинная причина появления загадочного окраса этой совы, вероятно, никогда не станет известна.

Данные Департамента природных ресурсов Мичигана указывают на то, что эксперты знают о птице с середины января. Однако ученые не намерены ловить птицу, а потому нам вряд ли удастся узнать правду о том, что окрасило ее перья.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае нашли окаменелость древней совы, охотившейся днем.