Крылья совы неожиданно светятся розовым: ученые пытаются разгадать это "секретное сообщение"

В новом исследовании ученые обнаружили, что при определенном освещении пятнистый лесной камуфляж ушастой совы выдают флуоресцентные, дневные розовые перья крыльев. Исследователи считают, в этом кроется какое-то секретное сообщение.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Ушастая сова (Asio otus) — величественная хищная птица, известная своими задорными роговидными пучками ушей и загадочными елочными отметинами, которые помогают ей слиться с древесной средой обитания. Однако в новом исследовании орнитолог Эмили Гриффит и ее коллеги из Университета Северного Мичигана и обсерватории штата Уайтфиш-Берд-Пойнт исследовали перья, собранные с внутренних крыльев 99 ушастых сов, когда птицы мигрировали через Верхний полуостров Мичигана весной 2020 года. Команда обнаружила нечто необычное.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые хотели каталогизировать различные розовые оттенки флуоресцентных пигментов популяции, чтобы узнать, удастся ли им расшифровать, "секретное сообщение", скрытое в неожиданном окрасе перьев.

Результаты исследования указывают на то, что глаза совы могут обнаружить пурпурную флуоресценцию, излучаемую светочувствительными пигментами, известными как порфирины — в переводе с греческого "фиолетовый". Ученые отмечают, что, как и совы, другие птицы также могут заметить эту пигментацию даже без помощи ультрафиолетового света.

Известно, что пурпурная флуоресценция не находится в спектре, видимом нашими собственными глазами млекопитающих, а потому ученые полагают, что это может быть идеальным способом подачи сигнала своим сородичам, не будучи обнаруженным своей основной добычей — например, грызунами или мелкими млекопитающими.

Крыло ушастой совы под невидимым светом Фото: The Wilson Journal of Ornithology

Светочувствительность порфиринов не только заставляет их светиться изначально, она также заставляет их деградировать при постоянном воздействии солнечного света. Это часто означает, что флуоресценция птиц исчезает с возрастом перьев между линьками.

Уже известно, что другие виды пигментов в перьях птиц играют важную роль и сигнализируют о возрасте, размере, поле и общем состоянии здоровья. Например, даже без черного света исследователи могли угадать пол ушастых сов по их темному (самка) или светлому (самец) оперению. Увы, до этого момента не было известно, написаны ли подобные сообщения на ультрафиолетовом "нижнем белье" этих сов.

В ходе нового исследования Гриффит с коллегами обнаружили, что перья старых птиц имеют большую концентрацию флуоресцентных пигментов, чем у молодых особей. Они также заметно сильнее у самок с более темным оперением, чем у самцов со светлым оперением. У молодых птиц и тех, у кого оперение в целом было бледнее, пигменты были сильнее, если они были тяжелее. Теперь ученые считают, что эти загадочные пигменты, вероятно, могут сигнализировать о здоровье совы.

Авторы исследования также считают, что флуоресцентные пигменты, присутствующие у ушастых сов, могут использоваться и в половом отборе. Дело в том, что помимо полета, эти пигменты будут видны лишь во время ухаживания, когда самцы пытаются привлечь внимание самок.

Ранее Фокус писал о том, что 450 000 сов приговорили к смерти: почему ученые хотят истребить этих птиц.