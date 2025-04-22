На Землі знайдено вид птахів, який знає ази геометрії: вчені назвали його

Нове дослідження показує, що у ворон є почуття геометричної інтуїції, дуже схоже на людське. Науковці виявили, що вид насправді може виявити "зайву" в наборі геометричних фігур і мають тягу до геометричної регулярності.

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Про це пише Science Alert.

Ворони — перші нелюдські тварини, які продемонстрували ці здібності, які раніше вважалися унікальними для людей. Це свідчить про те, що розпізнавання регулярності геометричних фігур може бути глибоко вкорінене в еволюції й може бути більш поширеним у тваринному світі, ніж вважалося раніше.

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За словами співавтора дослідження, фізіолога тварин Андреаса Нідера, люди виводять геометрію на абсолютно новий рівень, проте сама її основа, з візуального погляду, схоже, сягає корінням в еволюцію. У новому дослідженні Нідер із колегами з Тюбінгенського університету в Німеччині провели експеримент із двома самцями чорних ворон (Corvus corone) віком 11 і 10 років.

Що "правильніші" чотирикутники, то легше вороні виявити елемент, що випадає Фото: Science Advances

Під час дослідження ворон навчили виявляти одну форму, що виділяється, яка не відповідає п'яти в іншому ідентичним двовимірним формам, що відображаються на екрані комп'ютера. Щоб продемонструвати, яку форму вони визначили як "порушника", ворони клювали її положення на екрані.

Зазначимо, що до цього експерименту перед воронами ніколи раніше не ставили завдання виявити зайву фігуру серед безлічі інших чотирикутників. Це гарантувало, що ворони продемонструють уже наявні геометричні почуття, а не набуті.

Важче сказати, який із цих неправильних чотирикутників зайвий, не придивившись Фото: Science Advances

У половині випробувань воронам показували набори чотирикутників, що містили різний ступінь регулярності, причому кожна форма була встановлена на випадковий поворот або масштаб. Результати вказують, що воронам було легше виявити аномалію серед чотиристоронніх форм із правильними характеристиками, як-от однакова довжина сторін у квадраті або постійні 90-градусні кути в прямокутнику. Чим правильніші кути та сторони форми, тим точніше ворони виявляли "порушників".

У своїх дослідженнях учені використовували такі фігури, як чотирикутники, класичний квадрат, ромб, рівнобедрена трапеція, прямий шарнір і довільний неправильний чотирикутник. Що дивнішими були чотирикутники, то складніше воронам було зрозуміти, який із них відрізняється від інших.

Дві чорні ворони були навчені виявляти подразник-порушник серед шести стимулів, що одночасно пред'являються Фото: Science Advances

За словами Нідера, ворони, як і люди, відчували найбільші труднощі з виявленням геометричної регулярності в ромбі. Команда вважає, що такі висновки підкреслюють схожість між геометричними особливостями ворон і людей.

Здатність ворон розрізняти незвичайні фігури на основі їхніх геометричних відмінностей без будь-якої додаткової підготовки дає змогу припустити, що, як і в людей, геометрична регулярність може відігравати важливу роль у взаємодії ворон зі світом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що ворони й сороки будують гнізда з пасток для птахів.