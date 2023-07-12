Захищаються шипами. Учені виявили, що ворони та сороки будують гнізда з пасток для птахів

Дослідження показує, що птахи використовують як будівельний матеріал для гнізд металеві шипи, які мали б їх відлякувати.

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Птахи відомі використанням людського сміття для будівництва гнізд, проте навіть експерти у цій галузі не були готові до того, на які хитрощі пішли міські ворони й сороки. Голландські дослідники виявили кілька прикладів "дивовижної" здатності воронових пристосовуватися до міського середовища, пише The Guardian.

Дослідники з Музею природної історії в Роттердамі та Центру біорізноманіття Naturalis у Лейдені вивчили гнізда міських ворон і сорок, зібрані з дерев у Нідерландах і Антверлені в Бельгії. Вчені були дуже здивовані, коли зрозуміли, що гнізда майже повністю побудовані зі смуг довгих металевих шипів, які часто кріплять до будівель, щоб стримати птахів від сидіння на цих конструкціях.

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Відкриття вельми здивувало дослідників, а тому вони спробували знайти подібні свідоцтва десь іще — пошуки увінчалися успіхом, і додаткові приклади були знайдені в Енсхеді в Нідерландах і Глазго. За словами директора Музею природної історії Роттердама Кеса Мелікера, це дивовижне відкриття, оскільки птахи буквально використовують те, що мало б їх відлякувати, як будівельний матеріал для своїх гнізд.

Одне з гнізд із шипів від птахів Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Вчені зазначають, що загалом вони вивчили чотири гнізда: три з них побудували сороки й одне ворони. Дослідники зазначають, що ворони використовували шипи як міцний матеріал для будівництва, проте сороки "використовували їх за призначенням" — здебільшого шипи були розміщені по краях гнізда, ймовірно, щоб відлякувати хижаків.

За словами біолога з Центру біорізноманіття Naturalis Ауке-Флоріана Хіємстра, навіть для нього, який більшу частину життя досліджує гнізда птахів, ці здаються чимось неймовірним. Дослідник зазначає, що йому ще жодного разу не доводилося бачити подібної конструкції.

Зазначимо, що це не вперше, коли птахи використовують міські матеріали для будівництва своїх гнізд. Наприклад, 1933 року південноафриканський музей повідомив, що ворони використовували для будівництва твердотягнену мідь, оцинковане залізо і навіть колючий дріт. Ба більше, дослідники зазначають, що в гніздах птахів також можна знайти цвяхи, шурупи й навіть використані шприци.

Пташине гніздо з протипташиних шипів і смуги шипів (внизу праворуч) Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

За словами співавтора дослідження, орнітолога з Бірмінгемського університету, доктора Джима Рейнольдса, справді дивовижним та іронічним у цій історії видається те, що сороки та ворони використали для спорудження гнізд те, що, на думку людей, мало б їх відлякати від будівель. За його словами, шипи не тільки допомагають захистити гнізда, а й можуть слугувати демонстрацією, щоб справити враження на потенційних партнерів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як відрізнити ворону від ворона: чорне пір'я й очі намистинки.