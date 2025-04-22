На Земле найден вид птиц, который знает азы геометрии: ученые назвали его

Новое исследование показывает, что у ворон есть чувство геометрической интуиции, очень похожее на человеческое. Ученые обнаружили, что вид на самом деле может обнаружить "лишнюю" в наборе геометрических фигур и имеют тягу к геометрической регулярности.

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Об этом пишет Science Alert.

Вороны — первые нечеловеческие животные, продемонстрировавшие эти способности, которые ранее считались уникальными для людей. Это говорит о том, что распознавание регулярности геометрических фигур может быть глубоко укоренено в эволюции и может быть более распространено в животном мире, чем считалось ранее.

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По словам соавтора исследования, физиолога животных Андреаса Нидера, люди выводят геометрию на совершенно новый уровень, однако сама ее основа, с визуальной точки зрения, похоже, уходит корнями в эволюцию. В новом исследовании Нидер с коллегами из Тюбингенского университета в Германии провели эксперимент с двумя самцами черных ворон (Corvus corone) в возрасте 11 и 10 лет.

Чем более "правильны" четырехугольники, тем легче вороне обнаружить выпадающий элемент Фото: Science Advances

В ходе исследования ворон обучили обнаруживать одну выделяющуюся форму, не соответствующую пяти в остальном идентичным двумерным формам, отображаемым на экране компьютера. Чтобы продемонстрировать, какую форму они определили как "нарушителя", вороны клевали ее положение на экране.

Отметим, что до этого эксперимента перед воронами никогда ранее не ставили задачу обнаружить лишнюю фигуру среди множества других четырехугольников. Это гарантировало, что вороны продемонстрируют уже существующие геометрические чувства, а не приобретенные.

Труднее сказать, какой из этих неправильных четырехугольников лишний, не присмотревшись Фото: Science Advances

В половине испытаний воронам показывали наборы четырехугольников, содержащих различную степень регулярности, причем каждая форма была установлена на случайный поворот или масштаб. Результаты указывают, что воронам было легче обнаружить аномалию среди четырехсторонних форм с правильными характеристиками, такими как одинаковая длина сторон в квадрате или постоянные 90-градусные углы в прямоугольнике. Чем правильнее углы и стороны формы, тем точнее вороны обнаруживали "нарушителей".

В своих исследованиях ученые использовали такие фигуры, как четырехугольники, классический квадрат, ромб, равнобедренная трапеция, прямой шарнир и произвольный неправильный четырехугольник. Чем более странными были четырехугольники, тем сложнее воронам было понять, какой из них отличается от остальных.

Две черные вороны были обучены обнаруживать раздражитель-нарушитель среди шести одновременно предъявляемых стимулов Фото: Science Advances

По словам Нидера, вороны, как и люди, испытывали наибольшие трудности с обнаружением геометрической регулярности в ромбе. Команда считает, что такие выводы подчеркивают сходство между геометрическими особенностями ворон и людей.

Способность ворон различать необычные фигуры на основе их геометрических различий без какой-либо дополнительной подготовки позволяет предположить, что, как и у людей, геометрическая регулярность может играть важную роль во взаимодействии ворон с миром.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что вороны и сороки строят гнезда из ловушек для птиц.