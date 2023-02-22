Боль в груди. Как определить, серьезно это или нет — рассказывают врачи

Врачи говорят, что сердечный приступ обычно сопровождается неприятными ощущениями в центре или левой стороне грудной клетки. Но такие симптомы могут являться признаком множества других заболеваний.

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Боль в груди от изжоги, спазма или обычного стресса и боль при сердечном приступе могут быть очень схожими и неразбериха вокруг этих чувств может нести серьезные последствия. При этом болевые ощущения, которые концентрируются по центру грудной клетки или же слегка левее — скорее всего, являются признаком развивающегося сердечного приступа, пишет Mint.

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По словам доктора Салила Вайдья, консультанта-кардиолога суперспециализированной больницы Нанавати Макс, выявление симптомов сердечного приступа и своевременная медицинская помощь необходимы для снижения смертности и заболеваемости, вызванных этим. "Сердечный приступ возникает, когда сгусток крови закупоривает коронарную артерию, которая доставляет насыщенную кислородом кровь к сердцу, что приводит к необратимому повреждению сердечной мышцы. Поэтому своевременное обращение к врачу и лечение являются ключом к спасению вашего сердца", — говорит он.

Симптомы сердечного приступа

"Пациенты обычно испытывают боль или дискомфорт в груди, одышку, тошноту и головокружение. У некоторых пациентов может наблюдаться усталость даже после достаточного отдыха, обильное потоотделение при небольшой физической активности или при более низких температурах, покалывание в руках, пальцах или общий дискомфорт в руках, спине, челюсти или желудке", — объясняет доктор Вайдья.

"Симптомы сердечного приступа включают тяжесть в груди, связанную с потливостью, и отдачу боли в груди в сторону левой руки, при этом пациент спокоен и задыхается", — сказал доктор Кедар Кулкарни, консультант по кардиологии в клинике Руби Холл.

Перейдите на здоровый образ жизни

Доктор Салил Вайдья подчеркнул необходимость вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. "Западные пищевые привычки привели к увеличению количества насыщенных трансжиров, рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов в нашем рационе. Это вызывает гиперхолестеринемию, гипертонию и атеросклероз, которые способствуют накоплению бляшек и образованию тромбов в артериях.

"Чтобы улучшить здоровье сердца, важно придерживаться диеты с низким содержанием жиров и натрия, богатой фруктами, овощами, цельными зернами, нежирными белками и ненасыщенными жирами, — сказал Вайдья. — Кроме того, регулярные физические упражнения по 7-8 часов в неделю, регулярные медицинские осмотры и общая осведомленность о симптомах сердечного приступа могут помочь вовремя обнаружить и вылечить заболевание".

Если вы сомневаетесь в причине боли в груди — следует незамедлительно обратиться к врачу. Это может спасти вам жизнь.

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