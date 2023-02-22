Біль у грудях. Як визначити, чи це серйозно чи ні — розповідають лікарі

Лікарі кажуть, що серцевий напад зазвичай супроводжується неприємними відчуттями у центрі чи лівій стороні грудної клітки. Але такі симптоми можуть бути ознакою багатьох інших захворювань.

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Біль у грудях від печії, спазму або звичайного стресу і біль при серцевому нападі можуть бути дуже схожими і плутанина навколо цих почуттів може мати серйозні наслідки. При цьому больові відчуття, які концентруються по центру грудної клітини або злегка лівіше — швидше за все, є ознакою серцевого нападу, що розвивається, пише Mint.

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За словами лікаря Саліла Вайдья, консультанта-кардіолога суперспеціалізованої лікарні Нанаваті Макс, виявлення симптомів серцевого нападу та своєчасна медична допомога необхідні для зниження смертності та захворюваності, спричинених цим. "Серцевий напад виникає, коли потік крові закупорює коронарну артерію, яка доставляє насичену киснем кров до серця, що призводить до незворотного пошкодження серцевого м'яза. Тому своєчасне звернення до лікаря та лікування є ключем до порятунку вашого серця", — каже він.

Симптоми серцевого нападу

Пацієнти зазвичай відчувають біль або дискомфорт у грудях, задишку, нудоту і запаморочення. У деяких пацієнтів може спостерігатися втома навіть після достатнього відпочинку, рясне потовиділення при невеликій фізичній активності або за нижчих температур, поколювання в руках, пальцях або загальний дискомфорт у руках, спині, щелепі чи шлунку", — пояснює доктор Вайдья.

"Симптоми серцевого нападу включають тяжкість у грудях, пов'язану з пітливістю, і віддачу болю в грудях у бік лівої руки, при цьому пацієнт спокійний і задихається", — сказав доктор Кедар Кулкарні, консультант з кардіології в клініці Рубі Холл.

Перейдіть на здоровий спосіб життя

Доктор Саліл Вайдья наголосив на необхідності вести здоровий спосіб життя, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань. "Західні харчові звички призвели до збільшення кількості насичених трансжирів, рафінованого цукру та оброблених харчових продуктів у нашому раціоні. Це викликає гіперхолестеринемію, гіпертонію та атеросклероз, які сприяють накопиченню бляшок та утворенню тромбів в артеріях.

"Щоб покращити здоров'я серця, важливо дотримуватися дієти з низьким вмістом жирів і натрію, багатої на фрукти, овочі, цілісні зерна, нежирні білки та ненасичені жири, — сказав Вайдья. — Крім того, регулярні фізичні вправи по 7-8 годин на тиждень, регулярні медичні огляди та загальна поінформованість про симптоми серцевого нападу можуть допомогти вчасно виявити та вилікувати захворювання".

Якщо ви сумніваєтеся у причині болю в грудях, слід негайно звернутися до лікаря. Це може врятувати вам життя.

Раніше Фокус писав про те, чи можна "заразитися" стресом. Деякі дослідження припускають, що стрес може бути заразним.