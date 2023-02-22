Химиотерапия или облучение в молодом возрасте могут ухудшить здоровье зубов, — заявили ученые

По мере увеличения выживаемости при детском раке ведутся поиски различных методов улучшения качества жизни после лечения.

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Здоровье зубов является одним из факторов, в значительной степени влияющих на качество жизни. У детей, страдающих раком и перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток для его лечения, развивается аномальное развитие зубов. Исследовательская группа в Сеульской больнице Святой Марии под руководством профессоров Ким Юн-Джи из отделения ортодонтии и Чон Нак-Гюн из отделения педиатрии обнаружила, что диапазон аномалий развития зубов шире, если химиотерапия начинается в более ранние сроки, с юного возраста.

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Команда пришла к такому выводу после анализа 153 пациентов в возрасте 10 лет и младше, которые посетили отделение педиатрии в Сеульской больнице Святой Марии, перенесли трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток и сделали панорамный рентгеновский снимок зубов после трансплантации стволовых клеток, пишет Korea Biomedical Review.

Команда разделила их на четыре группы: до 2,5 лет, от 2,6 до 5,0 лет, от 5,1 до 7,5 лет и от 7,5 до 10 лет — и исследовала потерю зубов, карликовые зубы и дисплазию корней в каждой группе.

В результате исследования команда подтвердила, что пациенты, получавшие химиотерапию в более молодом возрасте, когда происходило развитие зубов, имели более обширную дисплазию зубов.

"Мы смогли провести исследование, поскольку в Сеульской больнице Святой Марии было много случаев трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, а также богатый опыт лечения стоматологических пациентов, прошедших химиотерапию", — сказала профессор Ким.

Ким подчеркнула, что здоровье зубов важно для выздоровления, поскольку оно позволяет пациентам хорошо питаться и равномерно получать питательные вещества.

"Чтобы улучшить качество жизни после химиотерапии, необходимы регулярные стоматологические осмотры до и после химиотерапии", — сказала она.

Профессор Чанг также сказал: "В результате анализа накопленных данных за длительный период это исследование доказало корреляцию с аномальным развитием зубов, предполагая, что в случае трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в молодом возрасте в будущем необходимы усилия, чтобы свести к минимуму влияние на развитие зубов до и после лечения трансплантацией".

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