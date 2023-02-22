Хіміотерапія або опромінення в молодому віці можуть погіршити здоров'я зубів, — заявили вчені

У міру збільшення виживання при дитячому раку ведуться пошуки різних методів покращення якості життя після лікування.

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Здоров'я зубів є одним із факторів, які значною мірою впливають на якість життя. У дітей, які страждають на рак і перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин для його лікування, розвивається аномальний розвиток зубів. Дослідницька група в Сеульській лікарні Святої Марії під керівництвом професорів Кім Юн-Джі з відділення ортодонтії та Чон Нак-Гюн із відділення педіатрії виявила, що діапазон аномалій розвитку зубів ширший, якщо хіміотерапія починається у більш ранні терміни з юного віку.

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Команда дійшла такого висновку після аналізу 153 пацієнтів у віці 10 років і молодших, які відвідали відділення педіатрії в Сеульській лікарні Святої Марії, перенесли трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин і зробили панорамний рентгенівський знімок зубів після трансплантації стовбурових клітин.

Команда розділила їх на чотири групи: до 2,5 років, від 2,6 до 5,0 років, від 5,1 до 7,5 років і від 7,5 до 10 років — і досліджувала втрату зубів, карликові зуби та дисплазію коріння у кожній групі.

Унаслідок дослідження команда підтвердила, що пацієнти, які отримували хіміотерапію у молодшому віці, коли відбувався розвиток зубів, мали більшу дисплазію зубів.

"Ми змогли провести дослідження, оскільки у Сеульській лікарні Святої Марії було багато випадків трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, а також багатий досвід лікування стоматологічних пацієнтів, які пройшли хіміотерапію", — сказала професорка Кім.

Кім підкреслила, що здоров'я зубів важливе для одужання, оскільки воно дозволяє пацієнтам добре харчуватися і рівномірно отримувати поживні речовини.

"Щоб покращити якість життя після хіміотерапії, необхідні регулярні стоматологічні огляди до та після хіміотерапії", — сказала вона.

Професор Чанг також сказав: "Унаслідок аналізу накопичених даних за тривалий період це дослідження довело кореляцію з аномальним розвитком зубів, припускаючи, що в разі трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у молодому віці в майбутньому необхідні зусилля, щоб мінімізувати вплив на розвиток зубів до і після лікування трансплантацією”.

Раніше Фокус писав про те, як можна заморити ракові клітини голодом. Як свідчать нещодавні дослідження, аргінін є важливою поживною речовиною для ракових клітин. І його брак у них може потенційно зробити пухлини вразливішими для природної імунної відповіді організму.