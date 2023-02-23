От "Шотландского людоеда" до мясника из Флит-стрит: названы реальные прообразы Суини Тодда

Во время написания мюзикла Сондхайм работал с уже имеющимся материалом. Персонаж Суини Тодда существовал в той или иной литературной форме уже более столетия. Как и реальные истории про парикмахеров-убийц, каннибализм и все, что между ними.

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Мюзикл Стивена Сондхайма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" дебютировал в 1979 году и получил восемь премий "Тони". Его экранизировали в 2007 году с Джонни Деппом и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях.

Однако сам образ парикмахера-убийцы существовал уже довольно долго, вероятно, опираясь на реальные истории об убийцах-каннибалах, также работавших парикмахерами. О некоторых из них пишет Grunge.

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Вдохновение от Шекспира и Диккенса?

[ + – ] Чарльз Диккенс Фото: "Википедия"

История о Суиине Тодде и его подвигах впервые появилась как цикл рассказов, выходивший в британском журнале The People's Periodical and Family Library в течение нескольких месяцев в 1846-1847 годах.

Невозможно сказать, что вдохновило его авторов, Томаса Пекетта Преста и Джеймса Малкольма Райнера, но они точно не были первыми англичанами, написавшими о том, как человеческая плоть превращается в мясные пироги, а затем их поедали без всяких дурацких подозрений.

За несколько лет до того известный автор "Рождественской истории" Чарльз Диккенс использовал эту тему как сюжетную основу для "Посмертных записок Пиквикского клуба" и "Мартина Челзвита". Но и он не стал новатором в этом. Его опередил сам Уильям Шекспир, воплотивший идею в своей пьесе "Тит Андроник".

Однако черпали ли все художники вдохновения из реальных преступлений? Ведь на протяжении веков были случаи каннибалов и даже один подтвержденный документально парикмахер-убийца.

Парикмахеры-убийцы

[ + – ] Когда мужчина сидит в парикмахерском кресле, откинувшись на спинку, чтобы барбер мог работать, он по сути отдается на милость парикмахера Фото: Body Stock/Shutterstock

Когда мужчина сидит в парикмахерском кресле, откинувшись на спинку, чтобы барбер мог работать, он по сути отдается на милость парикмахера. Кроме того, его шея оголена, а парикмахер стоит в нескольких сантиметрах от него, используя бритву, которая может запросто разрезать шею от уха к уху.

История знает по меньшей мере одного парикмахера, убившего человека — у Флит-стрит, по меньшей мере! — а также случай другого парикмахера, который лишил жизни жертву и запек ее плоть в мясные пироги. Впрочем, стоит отметить, что оба эти случая могли быть сенсационными, а то и полностью вымышленными.

В 1784 году "Ежегодный реестр" освещал случай с неизвестным парикмахером на Флит-стрит, который в порыве ярости перерезал горло клиенту, а затем исчез (по сообщению PBS). Впрочем, о каннибализме в этой истории речь не шла.

Через несколько десятилетий французский архивист Жозеф Фуш вспомнил случай парижского цирюльника, который с помощью доброжелательного пекаря делал мясные пироги из плоти своих жертв и продавал их ничего не подозревающим посетителям. Эта история может быть произведением чьего-либо воображения, но она попала в англоязычное периодическое издание в 1824 году. А это со своей стороны оставляет достаточно времени для того, чтобы Прест и Райнер смогли почерпнуть из нее вдохновение.

Суини Бин — Шотландский людоед

[ + – ] Суини Бин — вымысел или реальный человек Фото: "Википедия"

Александер "Суини" Бин (чье имя фонетически похоже на Суини Тодд), вероятно, даже не существовал. А может, и нет. Как бы там ни было, он существует где-то в призме между мифом и легендой на Британских островах.

Известно, что после его дня рождения в 1530 году он вместе с женой исчез в шотландской пещере. В последующие несколько десятилетий Бин стал патриархом инбредной семьи — его сыновья якобы зачинали детей с его дочками, а также нападали на прохожих, убивали их и ели их мясо.

За это, по версии PBS, он получил прозвище "Шотландский людоед". Когда одному из выживших удалось сбежать, по легенде, он привел в пещеру королевскую гвардию. А позже всю семью Суини Бина казнили без суда и следствия.

Однако существует несколько причин, почему эта история может быть выдумкой, по версии BBC News. Прежде всего, это то, что она появилась в печати только спустя столетие или более после события — как раз тогда, когда в Англии царили антишотландские настроения.

Невинный мясник стал жертвой скандала

[ + – ] Мюзикл Стивена Сондхайма "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" Фото: "Википедия"

Последний возможный прообраз Суини Тодда, безусловно вымышленный (английский суд признал его таким и отправил человека, придумавшего эту историю, в тюрьму).

В частности, в начале 1800-х годов жил человек, по имени Джеймс Кэтнетч. Известный как "скандалист", Кетнетч зарабатывал свои деньги, продавая в своих публикациях жуткие и скандальные истории — большинство из которых настоящее преувеличение, если не откровенная ложь.

Как-то Кэтнетч опубликовал ложное сообщение о "нескольких человеческих телах, найденных в магазине мясника свинины". Он даже утверждал, что речь идет о вполне реальном человеке — Томасе Пицци — продававшем мясные изделия, сделанные из человеческой плоти.

Из-за этого Пицци чуть не потерял свой бизнес. В ответ он подал иск о клевете, и позже суд назвал Кэтнетча "злым, нечестивым" мужчиной со "злым умом и нравом". Суд приговорил его к нескольким месяцам заключения, чтобы он все обдумал, и "доброе имя Пицци в конце концов было восстановлено".

Ранее Фокус писал, что ученые развенчали миф об убийце и каннибале Джеффри Дамере. В действительности он не был психопатом.