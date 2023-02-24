Снижаем тревожность. Грибы и ЛСД действительно могут помочь против депрессии, — ученые

Согласно новому исследованию, более мистический и психоделический опыт может быть связан с устойчивым уменьшением симптомов тревоги и депрессии.

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Исследователи провели машинный анализ данных почти 1000 респондентов в ходе опроса об их предыдущем неклиническом опыте приема психоделических препаратов. Анализ показывает, что люди, набравшие самые высокие баллы в опросниках, оценивающих мистический и проницательный характер их переживаний, постоянно сообщали об улучшении симптомов тревоги и депрессии, пишет News Medical.

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Анализ также показывает, что сложный опыт во время приема этих веществ, который кажется пугающим или дестабилизирующим, может иметь полезные результаты, особенно в контексте мистических переживаний. Это может быть полезно знать практикующим врачам, поскольку они проводят пациентов через клинические испытания, проверяющие терапевтический потенциал психоделиков.

"В условиях клинических исследований люди делают все возможное, чтобы создать безопасную и благоприятную среду. Но когда возникают проблемы, важно лучше понимать, что сложный опыт на самом деле может быть связан с положительными результатами".

Это первое исследование, которое охарактеризовало подтипы субъективного психоделического опыта и связало их с результатами психического здоровья. Данные были взяты из предыдущей работы, состоящей из анонимного интернет-опроса людей, которые сообщали о том, что в прошлом имели психоделический опыт от умеренного до сильного, и что это привело к изменениям их симптомов тревоги и депрессии — независимо от уровня этих симптомов до начала эксперимента и психоделического опыта.

985 участников, чьи ответы были проанализированы в этом исследовании, описали вещества, которые они употребляли, и заполнили анкеты, оценивающие, в какой степени их психоделический опыт был мистическим (вызывая чувство чистого осознания, позитивного настроения и/или выхода за пределы времени и пространства, которое трудно понять и описать словами), психологически проницательный (вызывающий острое понимание воспоминаний, эмоций, отношений, поведения или убеждений) или сложный. Результаты, оцениваемые в ходе опроса, включали уровни симптомов депрессии и тревоги, а также оценки удовлетворенности жизнью и психологической гибкости — способность действовать в соответствии со своими ценностями, независимо от того, какой внутренний или внешний опыт у них может быть — до и после использования психоделического препарата.

В выборку вошли потребители псилоцибина (волшебные грибы), ЛСД, аяуаски, мескалина, кактуса пейота и 5-MeO-DMT, природного психоделического вещества в яде жабы из реки Колорадо, с предполагаемым уровнем дозы разового употребления наркотиков, которую они употребляли, основанным на их воспоминаниях.

Анализ данных выявил три различных подтипа психоделических переживаний:

высокий балл, сочетающая высокие баллы за мистический и проницательный опыт со средними баллами за сложный опыт;

низкий балл, с низкими и средними баллами за мистический и проницательный опыт и низкими баллами за сложный опыт;

положительный балл, с высокими баллами за мистический и проницательный опыт и низкими баллами за сложный опыт.

"Группа, у которой был самый высокий проницательный и мистический опыт и низкий сложный опыт, показала наибольшую пользу с точки зрения ремиссии симптомов тревоги и депрессии и других более длительных преимуществ в их жизни", — сказал первый автор Аки Николаидис, член Центра штата Огайо для исследований и образования в области психоделических наркотиков (ЦИООПН) и научный сотрудник Центра развития мозга Института детского разума.

Когда исследователи проанализировали данные только участников, принимавших псилоцибин и ЛСД, выявились те же закономерности: три различных подтипа, которые были связаны с одинаковыми результатами, включая пользу для психического здоровья даже после сложного опыта. Это повторение говорит о важности субъективного опыта для потребителей психоделиков, сказал Николаидис.

"Выявление подтипов, которые существуют независимо от того, какой психоделик вы принимаете, отвечает на интересный вопрос, — сказал он, — Но тот факт, что мы обнаружили, что они связаны с конкретными результатами, и воспроизвели этот вывод, действительно показывает, почему важно понимать мощную природу того, что происходит субъективно, и его потенциал для получения положительного результата".

Выделялись также несколько тенденций: группа с положительным результатом, чей опыт можно было считать оптимальным (высокие баллы по мистицизму и проницательности и низкие баллы по задачам) как правило, были моложе участников других групп. Среди людей, набравших самые высокие баллы за сложные переживания, была более высокая доля людей, принимавших большие дозы психоделических препаратов. А у подтипа с низким баллом были более низкие показатели психологической гибкости, тревоги и депрессии до психоделического опыта, а также более низкие улучшения этих симптомов и удовлетворенности жизнью, чем у двух других подтипов.

Дэвис сказал, что будет наблюдать, применимы ли эти подтипы опыта в клинических условиях, где в штате Огайо изучается терапия с помощью псилоцибина для лечения посттравматического стрессового расстройства у ветеранов вооруженных сил.

"Выявление множества других результатов, с которыми могут быть связаны эти подтипы, является интересным следующим шагом, — сказал он, — Они могут включать адаптивные или функциональные результаты, говорящие о качестве жизни или благополучии людей, или лучшее понимание их жизненных целей и отношений".

Ранее Фокус писал, что "волшебные грибы" способны лечить алкогольную зависимость. Новое клиническое испытание показало, что триповые эффекты псилоцибина способны облегчить или полностью устранить пристрастие к алкоголю.