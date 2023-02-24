Знижуємо тривожність. Гриби та ЛСД справді можуть допомогти проти депресії, — вчені

Згідно з новим дослідженням, більш містичний і психоделічний досвід може бути пов'язаний із стійким зменшенням симптомів тривоги та депресії.

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Дослідники провели машинний аналіз даних майже 1 000 респондентів у процесі опитування про їхній попередній неклінічний досвід прийому психоделічних препаратів. Аналіз показує, що люди, які набрали найвищі бали в опитувальниках, що оцінюють містичний і проникливий характер їх переживань, постійно повідомляли про покращення симптомів тривоги та депресії, пише News Medical.

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Аналіз також показує, що складний досвід під час прийому цих речовин, який видається лякаючим або дестабілізуючим, може мати корисні результати, особливо в контексті містичних переживань. Це може бути корисно знати лікарям-практикам, оскільки вони проводять пацієнтів через клінічні випробування, що перевіряють терапевтичний потенціал психоделіків.

"В умовах клінічних досліджень люди роблять все можливе, щоб створити безпечне та сприятливе середовище. Але коли виникають проблеми, важливо краще розуміти, що складний досвід насправді може бути пов'язаний з позитивними результатами".

Це перше дослідження, яке охарактеризувало підтипи суб'єктивного психоделічного досвіду та пов'язало їх із результатами психічного здоров'я. Дані були взяті з попередньої роботи, що складається з анонімного інтернет-опитування людей, які повідомляли про те, що в минулому мали психоделічний досвід від помірного до сильного, і що це призвело до змін їхніх симптомів тривоги та депресії незалежно від рівня цих симптомів до початку експерименту та психоделічного досвіду.

985 учасників, чиї відповіді були проаналізовані у цьому дослідженні, описали речовини, які вони вживали, та заповнили анкети, що оцінюють, наскільки їхній психоделічний досвід був містичним (викликаючи почуття чистого усвідомлення, позитивного настрою та/або виходу за межі часу та простору, яке важко зрозуміти та описати словами), психологічно проникливий (що викликає гостре розуміння спогадів, емоцій, відносин, поведінки чи переконань) чи складний. Результати, що оцінюються в процесі опитування, містили рівні симптомів депресії та тривоги, а також оцінки задоволеності життям і психологічної гнучкості — здатність діяти відповідно до своїх цінностей, незалежно від того, який внутрішній або зовнішній досвід у них може бути — до та після використання психоделічного препарату.

У вибірку увійшли споживачі псилоцибіна (чарівні гриби), ЛСД, аяваски, мескаліну, кактуса пейота та 5-MeO-DMT, природної психоделічної речовини в отруці жаби з річки Колорадо, з передбачуваним рівнем дози разового вживання наркотиків, яку вони вживали, заснованим спогадах.

Аналіз даних виявив три різні підтипи психоделічних переживань:

високий бал, що поєднує високі бали за містичний і проникливий досвід із середніми балами за складний досвід;

низький бал, з низькими та середніми балами за містичний і проникливий досвід та низькими балами за складний досвід;

позитивний бал, з високими балами за містичний і проникливий досвід та низькими балами за складний досвід.

"Група, яка мала найвищий проникливий і містичний досвід і низький складний досвід, показала найбільшу користь з погляду ремісії симптомів тривоги і депресії та інших більш тривалих переваг у їхньому житті", — сказав перший автор Акі Ніколаїдіс, член Центру штату Огайо для досліджень та освіти в галузі психоделічних наркотиків (ЦІООПН) та науковий співробітник Центру розвитку мозку Інституту дитячого розуму.

Коли дослідники проаналізували дані лише учасників, які приймали псилоцибін і ЛСД, проявились ті самі закономірності: три різні підтипи, пов'язані з однаковими результатами, враховували користь для психічного здоров'я навіть після складного досвіду. Це повторення свідчить про важливість суб'єктивного досвіду для споживачів психоделіків, сказав Ніколаїдіс.

"Виявлення підтипів, які існують незалежно від того, який психоделік ви приймаєте, відповідає на цікаве питання, — сказав він, — Але той факт, що ми з'ясували, що вони пов'язані з конкретними результатами, і відтворили цей висновок, дійсно показує, чому важливо розуміти потужну природу того, що відбувається суб'єктивно, та її потенціал для отримання позитивного результату".

Виділялися також кілька тенденцій: група з позитивним результатом, чий досвід можна було вважати оптимальним (високі бали за містицизмом і проникливістю та низькі бали за завданнями) як правило, були молодшими за учасників інших груп. Серед людей, які набрали найвищі бали за складні переживання, була більша частка людей, які приймали великі дози психоделічних препаратів. А в підтипу з низьким балом були нижчі показники психологічної гнучкості, тривоги та депресії до психоделічного досвіду, а також нижчі покращення цих симптомів та задоволеності життям, ніж у двох інших підтипів.

Девіс сказав, що спостерігатиме, чи застосовні ці підтипи досвіду в клінічних умовах, де в штаті Огайо вивчається терапія за допомогою псилоцибіну для лікування посттравматичного стресового розладу у ветеранів збройних сил.

"Виявлення безлічі інших результатів, з якими можуть бути пов'язані ці підтипи, є цікавим наступним кроком, — сказав він, — Вони можуть містити адаптивні або функціональні результати, які говорять про якість життя або благополуччя людей, або краще розуміння їх життєвих цілей і стосунків".

Раніше Фокус писав, що "чарівні гриби" здатні лікувати алкогольну залежність. Нове клінічне випробування показало, що трипові ефекти псилоцибіну здатні полегшити або повністю усунути пристрасть до алкоголю.