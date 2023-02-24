Сны в ведьмином доме. Ученые рассказали, почему в Японии появляется все больше домов-призраков

С каждым годом заброшенных ветхих "домов ведьм" здесь становится все больше и некоторые называют это явление "социальным разложением нации".

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Япония столкнулась с жилищным кризисом — миллионы пустых и заброшенных домов (акия) разбросаны по стране и у них почти нет надежды на то, что здесь когда-нибудь кто-нибудь поселится, пишет IFL Science.

Эти дома часто ветхие и неуклюжие, а потому их часто также называют "домами ведьм". Многие из них расположены в сельской местности, ведь люди часто покидают свои сельскохозяйственные угодья и сельскую местность, чтобы обосноваться в городе. На сегодня менее одного из 10 японцев все еще проживают за пределами городов.

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По словам доцента кафедры японоведения Национального Университета Сингапура Криса МакМоррана, ситуация весьма патовая — каждый новый заброшенный дом, по сути, становится еще одним сдерживающим фактором, потому что люди не хотят жить в деревне, окруженные "домами-призраками". Кроме того ученый отмечает, что сдерживающими факторами также являются отсутствие доступа к основным удобствам, таким как больницы и магазины.

Последний правительственный опрос проводился в Японии 5 лет назад, тогда в стране насчитали примерно 8,5 миллионов "домов ведьм". Однако исследователи отмечает, что ситуация весьма разнится в зависимости от региона — например, в сельской местности Вакаяма каждый пятый дом остается заброшенным.

Отметим, что данная проблема не является чем-то новым, впервые эта проблема возникла в послевоенный период 1950-х годов, когда японская урбанизация и индустриализация взлетели до небес. Довоенные дома строились качественно и на века, ведь люди рассчитывали, что они станут домами для нескольких поколений семьи. Однако после того, как города были опустошены воздушными бомбардировками, приоритетом стало обеспечение нужного количества жилья, но, увы, не его качества.

В результате дома в Японии начали рассматриваться больше как временные — ожидается, что они не прослужат более нескольких десятилетий. В результате большинство японцев сегодня предпочитают покупать новостройки, а не дома бывшие в употреблении, и как только дому исполняется больше 10-15 лет он буквально может "стоить меньше, чем ничего".

Кроме того, исследователи отмечают, что проблема также заключается в том, что в Японии проживает самое старое население из всех стран мира — почти каждый третий старше 65 лет. В то же время проблему усугубляет печально известная низкая рождаемость в Японии. Эта тенденция началась в 1970-х годах и продолжается по сей день, с 2009 года — население страны сокращается ежегодно.

По словам МакМоррана, перспективы весьма мрачны: заброшенных домов в Японии с каждым годом будет становиться только больше. Причиной тому комбинация японских законов о правах собственности потерянных или неустановленных домовладельцев, а также экономических и культурных барьеров, даже снести бульдозерами акия может быть невероятно сложно. Исследователи прогнозируют, что уже к 2038 году треть домов в Японии останутся заброшенными.

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