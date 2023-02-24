Сни у відьминому будинку. Вчені розповіли, чому в Японії з'являється все більше будинків-примар

З кожним роком занедбаних старих "будинків відьом" тут стає все більше і деякі називають це явище "соціальним розкладанням нації".

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Японія зіткнулася з житловою кризою — мільйони порожніх і покинутих будинків розкидані країною і майже немає надії на те, що тут колись хтось оселиться, пише IFL Science.

Ці будинки часто старі та занедбані, а тому їх часто також називають "будинками відьом". Багато з них розташовані у сільській місцевості, адже люди часто залишають свої сільськогосподарські угіддя та сільську місцевість, щоб жити у містах. На сьогодні менше одного з 10 японців все ще проживають за межами міст.

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За словами доцента кафедри японознавства Національного Університету Сінгапуру Кріса МакМоррана, ситуація дуже патова — кожен новий занедбаний будинок, по суті, стає ще одним стримуючим фактором, бо люди не хочуть жити в селі, оточені "будинками-примарами". Крім того, вчений зазначає, що стримуючими факторами також є відсутність доступу до основних зручностей, таких як лікарні та магазини.

Останнє урядове опитування проводилося в Японії 5 років тому, тоді в країні нарахували приблизно 8,5 мільйонів "будинків відьом". Проте дослідники зазначає, що ситуація дуже відрізняється залежно від регіону — наприклад, у сільській місцевості Вакаяма кожен п'ятий будинок залишається покинутим.

Зазначимо, що ця проблема не є чимось новим, вперше ця проблема виникла у післявоєнний період 1950-х років, коли японська урбанізація та індустріалізація злетіли до неба. Довоєнні будинки будувалися якісно і на віки, адже люди розраховували, що вони стануть будинками для кількох поколінь сім'ї. Однак після того, як міста були спустошені повітряними бомбардуваннями, пріоритетом стало забезпечення потрібної кількості житла, але, на жаль, не його якості.

В результаті будинки в Японії почали розглядатися більше як тимчасові — очікується, що вони не прослужать більше кількох десятиліть. В результаті більшість японців сьогодні вважають за краще купувати новобудови, а не будинки, які були у вжитку, і як тільки будинку виповнюється більше 10-15 років він буквально може "коштувати менше, ніж нічого".

Крім того, дослідники зазначають, що проблема також полягає в тому, що в Японії проживає найстаріше населення з усіх країн світу — майже кожен третій віком від 65 років. Водночас проблему посилює сумнозвісна низька народжуваність у Японії. Ця тенденція розпочалася у 1970-х роках і продовжується донині, з 2009 року населення країни скорочується щорічно.

За словами МакМоррана, перспективи дуже похмурі: покинутих будинків у Японії з кожним роком ставатиме лише більше. Причиною цього є комбінація японських законів про права власності втрачених або невстановлених домовласників, а також економічних та культурних бар'єрів, навіть знести бульдозерами акія може бути неймовірно складно. Дослідники прогнозують, що вже до 2038 року третина будинків у Японії залишаться занедбаними.

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