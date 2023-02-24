Голодание не поможет. Ученые настоятельно рекомендуют не пропускать ни один из приемов пищи

Согласно новому исследованию Медицинской школы Икан-Маунт-Синай, голодание может быть вредным для борьбы с инфекцией и может привести к повышенному риску сердечных заболеваний.

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Исследование, которое было сосредоточено на моделях мышей, одним из первых показало, что пропуск приема пищи вызывает реакцию в мозгу, которая негативно влияет на иммунные клетки. Результаты, касающиеся завтрака, могут помочь лучше понять, как хроническое голодание может повлиять на организм в долгосрочной перспективе, пишет News Medical.

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"Растет осознание того, что голодание полезно для здоровья, и действительно существует множество доказательств пользы голодания. Наше исследование содержит предостережение, поскольку оно предполагает, что голодание может быть связано с риском для здоровья. Это механистическое исследование, посвященное некоторым фундаментальным биологическим аспектам голодания. Исследование показывает, что между нервной и иммунной системами существует диалог", — говорит Филип Свирски, доктор философии, ведущий автор, директор Института сердечно-сосудистых исследований в Икан-Маунт-Синай.

Исследователи стремились лучше понять, как голодание (от относительно короткого голодания в течение всего нескольких часов до более строгого голодания в течение 24 часов) влияет на иммунную систему. Они проанализировали две группы мышей. Одна группа съедала завтрак сразу после пробуждения (завтрак — их самый большой прием пищи за день), а другая группа не завтракала. Исследователи собрали образцы крови в обеих группах: когда мыши проснулись, затем через четыре часа и через восемь часов.

Изучая работу крови, исследователи заметили отчетливую разницу в группе натощак. В частности, исследователи увидели разницу в количестве моноцитов, которые представляют собой лейкоциты, которые вырабатываются в костном мозге и перемещаются по телу, где они играют множество важных ролей, от борьбы с инфекциями до болезней сердца и рака.

Исходно все мыши имели одинаковое количество моноцитов. Но через четыре часа резко пострадали моноциты у мышей из группы голодания. Исследователи обнаружили, что 90 процентов этих клеток исчезли из кровотока, а через восемь часов их число еще больше уменьшилось. В то же время моноциты в группе, не принимавшей пищу натощак, не пострадали.

У голодающих мышей исследователи обнаружили, что моноциты возвращаются в костный мозг, чтобы впасть в спячку. В то же время производство новых клеток в костном мозге уменьшилось. Моноциты в костном мозге, которые обычно имеют короткую продолжительность жизни, значительно изменились. Они выживали дольше из-за того, что оставались в костном мозге, и старели иначе, чем моноциты, которые оставались в крови.

Исследователи продолжали держать на "голодной диете" мышей до 24 часов, а затем снова вводили пищу. Клетки, спрятавшиеся в костном мозге, через несколько часов снова попали в кровоток. Этот всплеск привел к повышенному уровню воспаления. Вместо того, чтобы защищать от инфекции, эти измененные моноциты были более воспалительными, что делало организм менее устойчивым к борьбе с инфекцией.

Это исследование является одним из первых, установивших связь между мозгом и этими иммунными клетками во время голодания. Исследователи обнаружили, что определенные области мозга контролируют реакцию моноцитов во время голодания. Это исследование продемонстрировало, что голодание вызывает стрессовую реакцию в мозге — это то, что делает людей "голодными" (чувство голода и гнева) — и это немедленно запускает крупномасштабную миграцию этих лейкоцитов из крови в костный мозг, а затем обратно в кровоток вскоре после повторного введения пищи.

Доктор Свирски подчеркнул, что, хотя есть доказательства метаболических преимуществ голодания, это новое исследование является полезным шагом в полном понимании механизмов работы организма.

"Исследование показывает, что, с одной стороны, голодание снижает количество циркулирующих моноцитов, что можно считать положительным моментом, поскольку эти клетки являются важными компонентами воспаления. С другой стороны, повторное введение пищи вызывает всплеск моноцитов обратно в кровь, что может быть проблематично. Поэтому голодание регулирует этот бассейн способами, которые не всегда полезны для способности организма реагировать на такие вызовы, как инфекции, — объясняет доктор Свирски. — Поскольку эти клетки так важны для других заболеваний, таких как болезни сердца или рак, понимание того, как контролируется их функция, имеет решающее значение".

Ранее Фокус писал, что интервальное голодание — не работает. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, дало понять — на изменение веса больше всего влияет размер и частота приемов пищи, а не интервал между ее приемами.