Голодування не допоможе. Вчені наполегливо рекомендують не пропускати жоден із прийомів їжі

Згідно з новим дослідженням Медичної школи Ікан-Маунт-Синай, голодування може бути шкідливим для боротьби з інфекцією і може призвести до підвищеного ризику серцевих захворювань.

Related video

Дослідження, яке було зосереджено на моделях мишей, одним із перших показало, що пропуск їжі приймає реакцію в мозку, яка негативно впливає на імунні клітини. Результати у плані сніданку можуть допомогти краще зрозуміти, як хронічне голодування може вплинути на організм у довгостроковій перспективі, пише News Medical.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

"Зростає усвідомлення того, що голодування корисне для здоров'я, і дійсно існує безліч доказів користі голодування. Наше дослідження містить застереження, оскільки воно передбачає, що голодування може бути пов'язане з ризиком для здоров'я. Це механістичне дослідження, присвячене деяким фундаментальним біологічним аспектам голодування. Дослідження показує, що між нервовою та імунною системами існує діалог", — говорить Філіп Свірскі, доктор філософії, провідний автор, директор Інституту серцево-судинних досліджень в Ікан-Маунт-Синаю.

Дослідники прагнули краще зрозуміти, як голодування (від відносно короткого голодування протягом кількох годин до більш суворого голодування протягом 24 годин) впливає на імунну систему. Вони проаналізували дві групи мишей. Одна група з'їдала сніданок відразу після пробудження (сніданок — їхній найбільший прийом їжі протягом дня), а інша група не снідала. Дослідники зібрали зразки крові в обох групах: коли миші прокинулися, потім через чотири години та через вісім годин.

Вивчаючи роботу крові, дослідники помітили виразну різницю у групі голодуючих. Зокрема, дослідники побачили різницю в кількості моноцитів, які є лейкоцитами, які виробляються в кістковому мозку і рухаються по тілу, де вони грають безліч важливих ролей, від боротьби з інфекціями до хвороб серця і раку.

Всі миші мали однакову кількість моноцитів. Але за чотири години різко постраждали моноцити у мишей із групи голодування. Дослідники виявили, що 90 відсотків цих клітин зникли з кровотоку, а через вісім годин їх кількість ще більше зменшилася. У той же час моноцити в групі, яка їла, не постраждали.

У мишей, що голодують, дослідники виявили, що моноцити повертаються в кістковий мозок, щоб впасти в сплячку. Водночас виробництво нових клітин у кістковому мозку поменшало. Моноцити в кістковому мозку, які мають коротку тривалість життя, значно змінилися. Вони виживали довше через те, що залишалися в кістковому мозку, і старіли інакше, ніж моноцити, що залишалися у крові.

Дослідники продовжували тримати на "голодній дієті" мишей до 24 години, а потім знову вводили їжу. Клітини, що сховалися в кістковому мозку, за кілька годин знову потрапили в кровотік. Цей сплеск спричинив підвищений рівень запалення. Замість того, щоб захищати від інфекції, ці змінені моноцити були запальнішими, що робило організм менш стійким до боротьби з інфекцією.

Це дослідження є одним із перших, які встановили зв'язок між мозком та цими імунними клітинами під час голодування. Дослідники виявили, що певні ділянки мозку контролюють реакцію моноцитів під час голодування. Це дослідження продемонструвало, що голодування викликає стресову реакцію в мозку — це те, що робить людей "голодними" (почуття голоду та гніву) — і це негайно запускає великомасштабну міграцію цих лейкоцитів з крові в кістковий мозок, а потім назад у кровотік невдовзі після повторного введення їжі.

Лікар Свірскі підкреслив, що, хоча є докази метаболічних переваг голодування, це нове дослідження є корисним кроком у повному розумінні механізмів роботи організму.

Дослідження показує, що, з одного боку, голодування знижує кількість циркулюючих моноцитів, що можна вважати позитивним моментом, оскільки ці клітини є важливими компонентами запалення. З іншого боку, повторне введення їжі викликає сплеск моноцитів назад у кров, що може бути проблематично. голодування регулює цей басейн способами, які не завжди корисні для здатності організму реагувати на такі виклики, як інфекції, — пояснює доктор Свірскі. Оскільки ці клітини такі важливі для інших захворювань, таких як хвороби серця або раку, розуміння того, як контролюється їх функція, має вирішальне значення.

Раніше Фокус писав, що інтервальне голодування не працює. Нове дослідження, проведене вченими з Університету Джона Гопкінса, дало зрозуміти — на зміну ваги найбільше впливає розмір і частота їжі, а не інтервал між її прийомами.