Ледник судного дня. Подводный робот открыл тайны, которые скрывает самая большая глыба льда

Ученые верят, что надежда на то, что происходящие сейчас процессы можно обернуть вспять еще не утрачена.

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Действие научно-фантастического фильма ужасов Джона Карпентера 1982 года "Нечто", основанного на новелле Джона У. Кэмпбелла-младшего "Кто туда идет", происходит в Антарктиде, одной из немногих оставшихся нетронутыми территорий на поверхности Земли. Там группа исследователей сталкивается с паразитом, который угрожает выживанию не только группы, но и всего живого на планете. Существо принимает форму собак или людей, всего живого, превращая их в ужасных монстров с пастью в животе и согнутыми щупальцами повсюду. Как только они понимают, что происходит, команда этой антарктической экспедиции становится единственным, кто стоит между остальным миром и судным днем.

Несмотря на то, что вы, возможно, видели в новостях в последнее время, нет убедительных доказательств того, что такие существа ходят по земле, даже по самым холодным ее частям. Но недавние исследования более четко выявили очень реальную смертельную угрозу на шельфовом леднике Туэйтс в Антарктиде, пишет SYFY.

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Туэйтс является одним из крупнейших шельфовых ледников в мире, и значительная часть его поддерживается землей, что частично удерживает его над водой. Вообще говоря, нам выгодно, чтобы лед в мире оставался там, где он есть. Потому, что таяние льда в океанах может резко изменить соленость воды, влияя на экосистемы по всей планете. А куски льда, падающие с суши в воду, способствуют повышению уровня моря за счет смещения или таяния и добавления в смесь еще большего количества воды. К сожалению, Туэйтс отказался следовать нашим желаниям и быстро тает. Если Туэйтс полностью растает или оторвется от земли и погрузится в море, это приведет к повышению глобального уровня моря более чем на 0,5 метра, за что он получил прозвище Ледник Судного дня.

Ученые уже некоторое время стремятся лучше заглянуть под Туэйтс в надежде лучше понять, что движет его упадком. Недавно они получили свой шанс благодаря 4-х метровому цилиндрическому роботу по имени Айсфин. Чтобы пройти под шельфом, исследователи использовали горячую воду, чтобы проделать узкую дыру на 587 метров через лед и в холодные воды внизу.

Оказавшись в воде, Айсфин заметил, что нормальное таяние на границе льда и океана не является основной причиной деградации шельфового ледника. На самом деле, гладкие части нижней стороны шельфа, по-видимому, плавились медленнее, чем ожидали ученые, что, безусловно, является хорошей новостью. Но там, где лед треснул, дела обстояли намного хуже. Трещины во льду становятся более крупными, которые в конечном итоге разрушаются и отрываются от остальной части шельфа, и именно это вызывает большую часть потерь в тех местах, где они сильнее всего видны. Если наблюдения Айсфина указывают на будущее Туэйтса, то, возможно, ему суждено рассыпаться, а не уменьшаться и исчезать.

Медленное таяние — это хорошо, а быстрое разрушение — плохо, особенно с точки зрения повышения уровня моря. Трещины на суше или рядом с ней толкают больше льда в воду, что приводит к повышению уровня моря, даже если лед не тает. Если вы когда-либо бросали слишком много кубиков льда в почти полный стакан, то вы своими глазами видели, какой беспорядок может создать слишком большое количество льда в вашей воде.

Еще более тревожным является тот факт, что эти наблюдения были сделаны в восточной части Туэйтса, которая все еще достаточно стабильна, чтобы на нее можно было приземлиться. Однако основная часть шельфа разрушается еще быстрее и слишком нестабильна, чтобы на нее можно было безопасно высадиться. Почти наверняка, если бы мы смогли забраться под эту часть шельфа, процессы разрушения оказались бы куда более ужасными.

Если траектория Туэйтса не будет изменена, нам придется иметь дело с огромным разливом на всех фигуративных столешницах мира, и не будет очевидного способа его отменить. Это означает, что время действовать сейчас, а не позже. Хотя ледник Судного дня тает быстрее, чем нам хотелось бы, его полное разрушение не произойдет в течение столетий, да и не должно произойти вообще. Ситуация в Туэйтсе и возможные глобальные последствия не идеальны, но мы это уже знали. Что изменилось сейчас, так это то, что у нас есть лучшие инструменты для понимания того, что вызывает распад, чтобы мы могли планировать его замедление или остановку.

"Проникнуть под лед было трудно, но настоящая работа зависит от того, что мы сделаем с тем, что теперь узнали", — заявили ученые.

Ранее Фокус писал о том, что необходимо для формирования нового морского льда. Исследователи считают, что важную роль в этом процессе играет не только температура, но и еще одно свойство поверхностных вод.