Льодовик судного дня. Підводний робот відкрив таємниці, які приховує найбільша брила льоду

Вчені вірять, що надія на те, що процеси, що відбуваються зараз, можна обернути назад, ще не втрачено.

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Дія науково-фантастичного фільму жахів Джона Карпентера 1982 року "Щось", заснованого на новелі Джона У. Кемпбелла-молодшого "Хто туди йде", відбувається в Антарктиді — одній з небагатьох територій, що залишилися незайманими, на поверхні Землі. Там група дослідників стикається з паразитом, який загрожує виживанню не лише групи, а й усього живого на планеті. Істота приймає форму собак або людей, всього живого, перетворюючи їх на жахливих монстрів з пащею в животі та зігнутими щупальцями всюди. Як тільки вони розуміють, що відбувається, команда цієї антарктичної експедиції стає єдиними, хто стоїть між рештою світу та судного дня.

Незважаючи на те, що ви, можливо, бачили в новинах останнім часом, немає переконливих доказів того, що такі істоти ходять землею, навіть найхолоднішими її частинами. Але нещодавні дослідження чіткіше виявили дуже реальну смертельну загрозу на шельфовому льодовику Туейтс в Антарктиді, пише SYFY.

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Туейтс є одним із найбільших шельфових льодовиків у світі, і значна частина його підтримується землею, що частково утримує його над водою. Загалом кажучи, нам вигідно, щоб лід у світі залишався там, де він є. Бо танення льоду в океанах може різко змінити солоність води, впливаючи на екосистеми по всій планеті. А шматки льоду, що падають із суші у воду, сприяють підвищенню рівня моря за рахунок зміщення або танення та додавання до суміші ще більшої кількості води. На жаль, Туейтс відмовився слідувати нашим бажанням і швидко тане. Якщо Туейтс повністю розтане або відірветься від землі і порине в море, це призведе до підвищення глобального рівня моря на понад 0,5 метра, за що він отримав прізвисько Льодовик Судного дня.

Вчені вже деякий час прагнуть краще заглянути під Туейтс, сподіваючись краще зрозуміти, що рухає його таненням. Нещодавно вони отримали свій шанс завдяки 4-метровому циліндричному роботу на ім'я Айсфін. Щоб пройти під шельфом, дослідники використовували гарячу воду, щоб зробити вузьку дірку на 587 метрів через лід і холодні води внизу.

Опинившись у воді, Айсфін зауважив, що нормальне танення на межі льоду та океану не є основною причиною деградації льодовика шельфу. Насправді гладкі частини нижньої сторони шельфу, мабуть, плавилися повільніше, ніж очікували вчені, що, безумовно, є хорошою новиною. Але там, де крига тріснула, справи були набагато гірші. Тріщини в льоду стають більшими, які зрештою руйнуються і відриваються від решти шельфу, і саме це викликає більшу частину втрат у тих місцях, де їх найсильніше видно. Якщо спостереження Айсфіна вказують майбутнє Туейтса, то, можливо, йому судилося розсипатися, а не зменшуватися і зникати.

Повільне танення — це добре, а швидке руйнування — погано, особливо з погляду підвищення рівня моря. Тріщини на суші або поруч із нею штовхають більше льоду у воду, що призводить до підвищення рівня моря, навіть якщо крига не тане. Якщо ви коли-небудь кидали занадто багато кубиків льоду в майже повну склянку, то ви на власні очі бачили, який безлад може створити занадто велика кількість льоду у вашій воді.

Ще тривожнішим є той факт, що ці спостереження були зроблені у східній частині Туейтса, яка все ще є достатньо стабільною, щоб на неї можна було приземлитися. Однак основна частина шельфу руйнується ще швидше і надто нестабільна, щоб на неї можна було безпечно висадитися. Майже напевно, якби ми змогли забратися під цю частину шельфу, процеси руйнування виявилися б набагато жахливішими.

Якщо траєкторію Туейтса не буде змінено, нам доведеться мати справу з величезним розливом на всіх фігуративних стільницях світу, і не буде очевидного способу його скасувати. Це означає, що час діяти зараз, а не пізніше. Хоча льодовик Судного дня тане швидше, ніж нам хотілося б, його повна руйнація не станеться протягом століть, та й не має статися взагалі. Ситуація у Туейтсі та можливі глобальні наслідки не ідеальні, але ми це вже знали. Що змінилося зараз, так це те, що ми маємо найкращі інструменти для розуміння того, що викликає розпад, щоб ми могли планувати його уповільнення або зупинку.

"Проникнути під кригу було важко, але справжня робота залежить від того, що ми зробимо з тим, що тепер дізналися", — заявили вчені.

Раніше Фокус писав про те, що необхідно для формування нового морського льоду. Дослідники вважають, що важливу роль у цьому процесі відіграє не лише температура, а ще одна властивість поверхневих вод.