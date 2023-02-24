Дверь в наш мир или портал для душ. Ученые пытаются разобраться в предназначении "Врат богов" в Перу

Эти рукотворные гигантские двери в скале служили древним поселениям то ли местом паломничества, то ли порталом в иные миры.

Related video

На склоне горы Хайю-Марка, на юге Перу, в скале высечен гигантский таинственный древний проем. Истинного происхождения этих врат Араму Муру никто не знает, однако исследователи уверены, что они могут пролить свет на долгую и сложную историю древней перуанской культуры, пишет IFL Science.

"Врата богов" расположены недалеко от озера Титикака, которое является крупнейшим пресноводным озером в Южной Америке. Это удивительное место стало известным в 1996 году, когда местный гид Хосе Луис Дельгадо Мамани случайно наткнулся на него. С момента своего открытия Араму Муру, или "Врата богов", окружен мифами и легендами о том, как его возвели и для чего использовали.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

История свидетельствует о том, что последние 4000 лет окрестности гор и озера Титикака были домом для нескольких древних общин коренных народов, включая цивилизацию инков, которой правил Пачакути Инка Юпанки. Существуют свидетельства того, что инки верили, что в этом огромном пресноводном озере зарождается мир и именно в него дух возвращается после смерти.

Согласно некоторым свидетельства, "Врата богов" могли служить местом паломничества и поклонения инков. Якобы этот древний проем обладает сверхъестественными свойствами. Исследователи предполагают, что эти гигантские врата, размером 7 на 7 метров, использовались для церемониальных или астрономических целей. В центре врат имеется небольшое углубление в форме двери. Любопытно, что местные утверждают, что чувствуют себя в безопасности и умиротворенными, когда упираются лбом в меньшую выемку на вратах.

В то же время ученые отмечают, что на сегодня мало что известно о происхождении этих гигантских врат. Согласно одной теории, они возникли еще до инков, якобы ее использовали еще ряд общин коренных американцев, живших здесь ранее.

Впрочем, несмотря на то, что врата появились раньше инков, свое название Араму Муру они получили именно благодаря их легендам. Согласно легенде, спасаясь от испанцев, жрец инков по имени Араму Муру забрал золотой солнечный диск, который также известен как "ключ богов семи лучей", который хранился в храме Кориканча в Куско. Он проехал на нем более 450 километров от храма до каменных врат и поместил диск на дверь. "Врата богов" сработали, как портал, дверной проем якобы открылся, а жрец прошел через него.

Впрочем исследователи не верят в легенды, но отмечают, что "Врата богов" также являются суровым напоминанием об отчаянии, которое испытала цивилизация инков, когда их земли были разграблены испанскими конкистадорами, на местные поселения обрушилась оспа, а империя инков в конце концов пала в 1592 году.

Ранее Фокус писал о том, что "Магический" колодец Матушки Шиптон превращает предметы в камень.