Двері в наш світ чи портал для душ. Вчені намагаються розібратися у призначенні "Ворота богів" у Перу

Ці рукотворні гігантські двері в скелі служили стародавнім поселенням чи місцем паломництва, чи порталом в інші світи.

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На схилі гори Хайю Марка, на півдні Перу, у скелі висічено гігантський таємничий древній отвір. Справжнього походження цих воріт Араму Муру ніхто не знає, проте дослідники впевнені, що вони можуть пролити світло на довгу та складну історію давньої перуанської культури, пише IFL Science.

"Ворота богів" розташовані недалеко від озера Тітікака, яке є найбільшим прісноводним озером у Південній Америці. Це дивовижне місце стало відомим у 1996 році, коли місцевий гід Хосе Луїс Дельгадо Мамані випадково натрапив на нього. З моменту свого відкриття Араму Муру, або "Воріт богів", оточений міфами та легендами про те, як його звели і для чого використали.

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Історія свідчить про те, що останні 4000 років околиці гір та озера Тітікака були місцем проживання для кількох стародавніх громад корінних народів, включаючи цивілізацію інків, якою правив Пачакуті Інка Юпанкі. Існують свідчення того, що інки вірили, що у цьому величезному прісноводному озері зароджується світ і саме до нього дух повертається після смерті.

Згідно з деякими свідченнями, "Ворота богів" могли служити місцем паломництва та поклоніння інків. Нібито цей древній отвір має надприродні властивості. Дослідники припускають, що ця гігантська брама, розміром 7 на 7 метрів, використовувалася для церемоніальних або астрономічних цілей. У центрі воріт є невелике заглиблення у формі дверей. Цікаво, що місцеві стверджують, що почуваються у безпеці та умиротвореними, коли впираються чолом у меншу виїмку на брамі.

У той же час вчені відзначають, що на сьогодні мало що відомо про походження цих гігантських воріт. Згідно з однією теорією, вони виникли ще до інків, нібито її використовували ще ряд громад корінних американців, які тут жили раніше.

Втім, незважаючи на те, що ворота з'явилися раніше за інки, свою назву Араму Муру вони отримали саме завдяки їхнім легендам. Згідно з легендою, рятуючись від іспанців, жрець інків на ім'я Араму Муру забрав золотий сонячний диск, який також відомий як "ключ богів семи променів", який зберігався в кориканському храмі в Куско. Він проїхав на ньому понад 450 кілометрів від храму до кам'яної брами і помістив диск на двері. "Ворота богів" спрацювали, як портал, дверна шпарина нібито відчинилась, а жрець пройшов через нього.

Втім дослідники не вірять у легенди, але відзначають, що "Ворота богів" також є суворим нагадуванням про відчай, який зазнала цивілізація інків, коли їхні землі були розграбовані іспанськими конкістадорами, до місцевих поселень прийшла віспа, а імперія інків зрештою занепала в 1592 року.

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