Спасая планету. В Британии разрабатывают мороженое, которое не тает на солнце

Если удастся решить эту загадку, есть надежда, что это позволит сократить выброс углерода морозильных камер в магазинах по всему миру на 30 процентов.

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Кажется, все сталкивались с проблемой, когда мороженое на жарком солнце очень быстро превращается в белое месиво. Чтобы избежать этого, лакомство Ben & Jerry's и Magnum переживает новую революцию. И хотя британский потребительский гигант не раскрыл, как именно будет производить новое мороженое, эксперты считают, что ответ, вероятнее всего, заключается либо в использовании большего количества крахмала, либо в удалении части сахара, пишет Dailymail.

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Цель состоит в том, чтобы холодное лакомство дольше оставалось твердым в теплых условиях, что является частью стремления к экономии энергии и уменьшению углеродного выброса.

Однако сложность последнего состоит в том, что незначительные изменения в мороженой формуле могут повлиять на деликатный баланс между консистенцией и вкусом.

Причина того, что мороженое остается мягким и его легко можно есть, кроется в том, что сахар снижает температуру замерзания воды, в которой он растворен, пояснил эксперт из Университета Гвельфа в Канаде.

По словам ученых, количество льда при любой температуре (следовательно и твердость) зависит от того, сколько сахара и лактозы из сухого молока растворено в воде. А поскольку сахар не растворяется во льду, то чем меньше воды, тем больше растворенного в ней сахара, а значит, он остается в таком состоянии, пока температура не снизится еще немного.

Из этого следует: если ваша цель — сделать мороженое более твердым, вы просто используете меньше сахара. Конечно, теперь вам придется сбалансировать вкус.

Однако исследователи называют еще один путь к сохранению консистенции.

Дэвид Джонс добавил, что ключом к остановке таяния мороженого при высоких температурах будет "удержание воды".

"Это можно сделать с помощью модифицированного крахмала, который сможет обернуть воду и жир и придать им стабильность, — сказал он. — Все дело в стабильности".

По его словам, преимущество такого подхода, а не попытки забрать сахар, заключается в том, что крахмал необязательно изменит вкус мороженого, поскольку большинство крахмалов растворимы и не ухудшят вкус.

В случае успеха, Unilever рассматривает возможность поделиться технологией с другими брендами, чьи продукты хранятся в ее морозильных камерах. Это позволило бы другим компаниям приобщиться к усилиям по энергосбережению.

Ранее Фокус писал о мороженом на "бескоровьем" молоке. Perfect Day, компания, работающая в этой области, отмечает, что молоко без животного происхождения также гораздо экологичнее "по сравнению с сывороточными белками", которые содержатся в традиционном молоке.