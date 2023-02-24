Рятуючи планету. У Британії розробляють морозиво, яке не тане на сонці

Якщо вдасться розв'язати цю загадку, є надія, що це дозволить скоротити вуглецевий викид морозильних камер у магазинах по всьому світу на 30 відсотків.

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Здається, усі стикалися з проблемою, коли морозиво на спекотному сонці дуже швидко перетворюється в біле місиво. Щоб уникнути цього, ласощі Ben & Jerry's та Magnum переживають нову революцію. І хоча британський споживчий гігант не розкрив, як саме виготовлятиме нове морозиво, експерти вважають, що відповідь, найімовірніше, полягає або у використанні більшої кількості крохмалю, або у видаленні частини цукру, пише Dailymail.

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Мета полягає в тому, щоб холодні ласощі довше залишалися твердими в теплих умовах, що є частиною прагнення до економії енергії та зменшення вуглецевого викиду.

Однак складність останнього полягає в тому, що незначні зміни у формулі морозива можуть вплинути на делікатний баланс між консистенцією та смаком.

Причина того, що морозиво залишається м'яким і ним легко можна смакувати криється в тому, що цукор знижує температуру замерзання води, в якій він розчинений, пояснив експерт з Університету Гвельфа в Канаді.

За словами вчених, кількість льоду за будь-якої температури (отже, і твердість) залежить від того, скільки цукру і лактози з сухого молока розчинено у воді. А оскільки цукор не розчиняється в льоді, то чим менше води, тим більше розчиненого в ній цукру, а отже, він залишається в такому стані, поки температура не знизиться ще трохи.

З цього виходить: якщо ваша мета — зробити морозиво твердішим, ви просто використовуєте менше цукру. Звісно, тепер вам доведеться збалансувати смак.

Однак дослідники називають ще один шлях до збереження консистенції.

Девід Джонс додав, що ключем до зупинки танення морозива за високих температур буде "утримання води".

"Це можна зробити за допомогою модифікованого крохмалю, який зможе обгорнути воду і жир та надати їм стабільності, — сказав він. — Вся справа в стабільності".

За його словами, перевага такого підходу, а не спроби забрати цукор, полягає в тому, що крохмаль не обов'язково змінить смак морозива, оскільки більшість крохмалів є розчинними й не погіршить смак.

У разі успіху Unilever розглядає можливість поділитися технологією з іншими брендами, чиї продукти зберігаються в її морозильних камерах. Це дозволило б іншим компаніям долучитися до зусиль з енергозбереження.

Раніше Фокус писав про морозиво на "безкоров'ячому" молоці. Perfect Day, компанія, яка працює в цій галузі, зазначає, що молоко без тваринного походження також є набагато екологічнішим "порівняно з сироватковими білками", які містяться в традиційному молоці.