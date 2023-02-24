Ученые обнаружили загадочный сигнал от Солнца, похожий на сердцебиение: откуда он появился

Астрономы определили место происхождения серии радиоимпульсов, но все еще не могут понять, что вызвало их появление.

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Ученые не только обнаружили, но и точно определили источник загадочного радиовсплеска, который исходит от Солнца, периодичность которого имеет характер сердцебиения. Новое открытие предоставит больше информации о том, как появляются вспышки на Солнце, пишет Futurism.

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Группа американских ученых сделала необычное открытие. Они обнаружили серию радиоимпульсов, которые похожи сердцебиение, и нашли источник этого радиосигнала, который исходит от солнечной вспышки на высоте более 5000 км над поверхностью Солнца.

Ученые из Технологического института Нью-Джерси, США, говорят, что новое открытие поможет лучше понять физические процессы, которые лежат в основе выделения энергии во время солнечных вспышек.

Группа ученых точно определила местонахождение интенсивных радиовсплесков, которые связаны со вспышкой С-класса на Солнце, которая представляет собой мощный выброс электромагнитного излучения.

Излучение Солнца включает в себя интенсивные радиовсплески, связанные с солнечными вспышками, и предыдущие исследования показали, что они содержат сигналы с особой повторяющейся периодичностью. По словам Сиджи Ю из Технологического института Нью-Джерси, происхождение таких повторяющихся сигналов долгое время было загадкой и вызывало споры среди ученых.

[ + – ] Группа американских ученых сделала необычное открытие. Они обнаружили серию радиоимпульсов, которые похожи сердцебиение, и нашли источник этого радиосигнала, который исходит от солнечной вспышки на высоте более 5000 км над поверхностью Солнца Фото: NASA

"Это было неожиданное открытие. Мы обнаружили сигналы, которые повторяются каждые 10-20 секунд и это похоже на биение сердца. Наше открытие важно для понимания того, как энергия высвобождается и рассеивается в атмосфере Солнца во время солнечных вспышек", — говорит Сиджи Ю.

Ученые обнаружили мощные радиоимпульсы в области на Солнце, где произошла солнечная вспышка. Ученые говорят, что в этой области линии магнитного поля приближаются друг к другу, разрываются и снова соединяются, что провоцирует появление большого количества энергии, что и приводит к появлению солнечной вспышки.

Хотя такие периодичные радиовсплески не являются чем-то необычным для Солнца, ученые были удивлены тем, что смогли обнаружить другой источник этих сигналов. По словам Сиджи Ю, они впервые обнаружили радиосигнал, который исходит из области, где находятся магнитные острова или пузыреобразные структуры на Солнце, которые периодически перемещаются в сторону области появления солнечной вспышки.

Исследование показало, что периодическое перемещение пузыреобразных структур приводит к повторяющемуся производству высокоэнергетических электронов, что приводит к появлению различных видов излучения.

Ученые считают, что эти структуры могут влиять на то, сколько энергии высвобождается во время солнечной вспышки и это позволит лучше понять природу самых мощных взрывов в нашей Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, космический аппарат Solar Orbiter смог сделать фотографии прохождения Меркурия на фоне Солнца.