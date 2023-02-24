Учені помітили загадковий сигнал від Сонця, схожий на серцебиття: звідки він з'явився

Астрономи визначили місце походження серії радіоімпульсів, але все ще не можуть зрозуміти, що викликало їх появу.

Related video

Учені не тільки помітили, а й точно визначили джерело загадкового радіоспалаху, що походить від Сонця, періодичність якого має характер серцебиття. Нове відкриття надасть більше інформації про те, як з'являються спалахи на Сонці, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Група американських учених зробила незвичайне відкриття. Вони помітили серію радіоімпульсів, які схожі на серцебиття, і знайшли джерело цього радіосигналу, що походить від сонячного спалаху на висоті понад 5 000 км над поверхнею Сонця.

Учені з Технологічного інституту Нью-Джерсі (США) кажуть, що нове відкриття допоможе краще зрозуміти фізичні процеси, які лежать в основі виділення енергії під час сонячних спалахів.

Група вчених точно визначила місцезнаходження інтенсивних радіоспалахів, які пов'язані зі спалахом С-класу на Сонці, який є потужним викидом електромагнітного випромінювання.

Випромінювання Сонця враховує інтенсивні радіоспалахи, пов'язані із сонячними спалахами, і попередні дослідження показали, що вони містять сигнали з особливою повторюваною періодичністю. За словами Сіджі Ю з Технологічного інституту Нью-Джерсі, походження таких повторюваних сигналів довгий час було загадкою і викликало суперечки серед учених.

[ + – ] Група американських учених зробила незвичайне відкриття. Вони помітили серію радіоімпульсів, які схожі на серцебиття, і знайшли джерело цього радіосигналу, що походить від сонячного спалаху на висоті понад 5 000 км над поверхнею Сонця Фото: NASA

"Це було несподіване відкриття. Ми помітили сигнали, які повторюються кожні 10-20 секунд і це схоже на биття серця. Наше відкриття важливе для розуміння того, як енергія вивільняється і розсіюється в атмосфері Сонця під час сонячних спалахів", — каже Сіджі Ю.

Учені помітили потужні радіоімпульси в ділянці на Сонці, де стався сонячний спалах. Учені кажуть, що в цій ділянці лінії магнітного поля наближаються одна до одної, розриваються і знову з'єднуються, що провокує появу великої кількості енергії, що призводить до появи сонячного спалаху.

Хоча такі періодичні радіоспалахи не є чимось незвичайним для Сонця, учені були здивовані тим, що змогли виявити інше джерело цих сигналів. За словами Сіджі Ю, вони вперше виявили радіосигнал, який виходить з ділянки, де знаходяться магнітні острови або міхурові структури на Сонці, які періодично переміщуються у бік ділянки появи сонячного спалаху.

Дослідження показало, що періодичне переміщення міхуроподібних структур призводить до повторюваного виробництва високоенергетичних електронів, що призводить до появи різних видів випромінювання.

Учені вважають, що ці структури можуть впливати на те, скільки енергії вивільняється під час сонячного спалаху, і це дозволить краще зрозуміти природу найпотужніших вибухів у нашій Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, космічний апарат Solar Orbiter зміг зробити фото проходження Меркурія на тлі Сонця.