Могут ли собаки выжить на Земле без людей: ученые дали ответ и назвали породы, которые вымрут

Исследователи считают, что в какой-то мере собакам даже было бы лучше без людей.

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Владельцы собак считают, что без людей эти домашние животные оказались бы абсолютно беспомощными на планете. Представьте на минуту, что все люди на Земле исчезли, а собакам пришлось решать все свои проблемы самостоятельно. Если это произойдет в результате какого-то апокалипсиса, то смогут ли собаки выжить в мире без людей? На этот вопрос дают ответы ученые в статье для издания Live Science.

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По словам Джессики Пирс из Университета штата Колорадо, США, нет никаких сомнений в том, что собаки смогут выжить и без присутствия рядом человека, то есть в мире, где люди исчезли.

"Все собаки являются родственниками волков, то есть они берут свое начало от этих животных, и они сохранили часть навыков и характерное поведение этих хищников. Это значит, что собаки знают, как охотится и как добыть себе пищу. Я думаю без людей они не пропадут", — говорит Пирс.

По словам ученых, если случится так, в результате какой-то катастрофы, что все люди на Земле исчезнут, то бывшие домашние любимцы пройдут обратный путь до того момента, когда они были впервые приручены. То есть они будут жить как обычные дикие животные.

В то же время ученые считают, что не все породы собак смогут пережить такое возвращение к истокам в результате исчезновения людей на планете. Многие породы выведены таким образом, что просто не смогут выжить в дикой природе.

[ + – ] По словам Джессики Пирс из Университета штата Колорадо, США, нет никаких сомнений в том, что собаки смогут выжить и без присутствия рядом человека, то есть в мире, где люди исчезли Фото: Иллюстративное фото

По словам Пирс, особенно это касается собак с плоской мордой, например, мопсов и бульдогов, а также других подобных пород домашних любимцев. Эти собаки имеют большие проблемы со здоровьем, а это помешает им стать хорошими охотниками. Также многих собак выводят с короткими хвостами, а это может стать причиной того, что они не смогут взаимодействовать с дикими собаками.

"С помощью хвоста собаки могут давать четкие сигналы о своем эмоциональном состоянии. Собаки с коротким хвостом нормально сделать этого не смогут. А значит будет нарушена правильная коммуникация с дикими видами. Это приведет к тому, что такие породы собак станут жертвой нападений и могут погибнуть", — говорит Пирс.

С другой стороны, ученые считают, что некоторые бывшие домашние собаки со временем начнут скрещиваться с волками и дикими собаками, что приведет к появлению более приспособленных к жизни в дикой природе "дворняжек".

По словам Фридерики Рэндж из Венского университета ветеринарной медицины, Австрия, на самом деле у сбак и волков намного больше общего, чем мы думаем. И единственное, что разделяет этих животных – это человек.

[ + – ] В то же время ученые считают, что не все породы собак смогут пережить такое возвращение к истокам в результате исчезновения людей на планете. Многие породы выведены таким образом, что просто не смогут выжить в дикой природе Фото: wikipedia

По словам Рэндж, хотя волки в первую очередь являются охотниками, а бродячие собаки чаще ищут еду на свалках, эти животные иногда могут меняться ролями. То есть волки могут искать пропитание на свалках, а бродячие собаки выходят на охоту.

Некоторые владельцы собак могут задаться вопросом, а не станут ли несчастными домашние любимцы от того, что рядом не будет людей? Но ученые считают, что никаких психологических проблем у собак из-за этого не возникнет.

По словам Пирс, владельцы собак часто подавляют некоторые особенности поведения у собак, которые раздражают людей. Например, собакам указывают, где и как гулять, где ходить в туалет, что есть. У бродячих собак нет таких ограничений и они могут делать то, что им хочется.

"Может быть некоторым собакам в какой-то мере даже было бы лучше без людей. Собакам не хватает главного – свободы действий", — говорит Пирс.

По словам Рэндж, наблюдения за бродячими собаками показали, что они умеют формировать свои социальные группы и наличие еды для них является более важным фактором, чем "общение" с людьми.

"Если все люди на Земле исчезнут, то главной проблемой для бывших домашних собак будет поиск еды. Потеря социального партнера, то есть человека, не станет для них трагедией. Если у собак будет еда, то они будут очень счастливыми животными даже без нас", — говорит Рэндж.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, насколько сильно собаки любят своих владельцев. Если сомнения в любви питомца все еще преследует вас, новое исследование рассеет их.