Чи можуть собаки вижити на Землі без людей: вчені дали відповідь і назвали породи, які вимруть

Дослідники вважають, що певною мірою собакам навіть було б краще без людей.

Related video

Власники собак вважають, що без людей ці домашні тварини виявились би абсолютно безпорадними на планеті. Уявіть на хвилину, що всі люди на Землі зникли, а собакам довелося вирішувати всі проблеми самостійно. Якщо це станеться внаслідок якогось апокаліпсису, чи зможуть собаки вижити у світі без людей? На це питання відповідають вчені в статті для видання Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами Джессіки Пірс з Університету штату Колорадо, США, немає жодних сумнівів у тому, що собаки зможуть вижити і без присутності поряд людини, тобто у світі, де люди зникли.

"Усі собаки є родичами вовків, тобто вони беруть свій початок від цих тварин, і вони зберегли частину навичок і характерну поведінку цих хижаків. Це означає, що собаки знають, як полювати і як добути собі їжу. Я думаю без людей вони не пропадуть", — каже Пірс.

За словами вчених, якщо трапиться так, унаслідок якоїсь катастрофи, що всі люди на Землі зникнуть, то колишні домашні улюбленці пройдуть шлях назад до того моменту, коли вони були вперше приручені. Тобто вони житимуть, як звичайні дикі тварини.

У той же час, учені вважають, що не всі породи собак зможуть пережити таке повернення до витоків внаслідок зникнення людей на планеті. Багато порід виведені так, що просто не зможуть вижити в дикій природі.

[ + – ] За словами Джессіки Пірс з Університету штату Колорадо, США, немає жодних сумнівів у тому, що собаки зможуть вижити і без присутності поряд людини, тобто у світі, де люди зникли Фото: Иллюстративное фото

За словами Пірс, особливо це стосується собак із плоскою мордою, наприклад мопсів і бульдогів, а також інших подібних порід домашніх улюбленців. Ці собаки мають великі проблеми зі здоров'ям, а це завадить їм стати добрими мисливцями. Також багатьох собак виводять із короткими хвостами, а це може стати причиною того, що вони не зможуть взаємодіяти з дикими собаками.

"За допомогою хвоста собаки можуть давати чіткі сигнали про свій емоційний стан. Собаки з коротким хвостом нормально зробити цього не зможуть. А значить буде порушено правильну комунікацію з дикими видами. Це призведе до того, що такі породи собак стануть жертвою нападів і можуть загинути", — каже Пірс.

З іншого боку, вчені вважають, що деякі колишні домашні собаки згодом почнуть схрещуватися з вовками та дикими собаками, що призведе до появи більш пристосованих до життя у дикій природі "дворняжок".

За словами Фрідеріки Рендж із Віденського університету ветеринарної медицини, Австрія, насправді у собак і вовків набагато більше спільного, ніж ми думаємо. І єдине, що поділяє цих тварин – це людина.

[ + – ] У той же час, вчені вважають, що не всі породи собак зможуть пережити таке повернення до витоків унаслідок зникнення людей на планеті. Багато порід виведені так, що просто не зможуть вижити в дикій природі Фото: wikipedia

За словами Рендж, хоча вовки насамперед є мисливцями, а бродячі собаки частіше шукають їжу на звалищах, ці тварини іноді можуть мінятися ролями. Тобто вовки можуть шукати їжу на звалищах, а бродячі собаки виходять на полювання.

Деякі власники собак можуть запитати себе, а чи не стануть нещасними домашні улюбленці від того, що поряд не буде людей? Але вчені вважають, що жодних психологічних проблем собак через це не виникне.

За словами Пірс, власники собак часто пригнічують деякі особливості поведінки у собак, які дратують людей. Наприклад, собакам вказують, де і як гуляти, де ходити в туалет, що їсти. У бродячих собак немає таких обмежень і вони можуть робити те, що їм хочеться.

"Може деяким собакам якоюсь мірою навіть було б краще без людей. Собакам не вистачає головного – свободи дій", — каже Пірс.

За словами Рендж, спостереження за бродячими собаками показали, що вони вміють формувати свої соціальні групи і наявність їжі для них є важливішим чинником, ніж спілкування з людьми.

Якщо всі люди на Землі зникнуть, то головною проблемою для колишніх домашніх собак буде пошук їжі. Втрата соціального партнера, тобто людини, не стане для них трагедією. Якщо у собак буде їжа, то вони будуть дуже щасливими тваринами навіть без нас, — каже Рендж.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, наскільки сильно собаки люблять своїх власників. Якщо сумніви у любові вихованця все ще переслідують вас, нове дослідження розсіє їх.