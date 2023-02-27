Библейская катастрофа. Обрушение ледяного щита на обоих полюсах начнется раньше, чем ожидалось

Новое исследование показывают, что ранее ученые упускали из виду некоторые детали, которые теперь позволяют предположить, что ледяные щиты обрушатся быстрее, чем мы думали.

Related video

Последние несколько десятилетий ученые отчаянно пытаются найти способ сдержать глобальное потепление и удержать среднюю температуру планеты на допустимом уровне, тем самым избежав разрушения ледяных щитов на обоих полюсах, пишет Science Alert.

Однако новое исследование предполагает, что как бы отчаянно исследователи не пытались решить данную проблему, даже если нам удастся стабилизировать температуру Земли, достигнув максимума в 2 °C, гигантские ледяные щиты Гренландии и Антарктиды все равно обрушатся, так как уже находятся на пути к необратимому таянию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам физика-климатолога из Института фундаментальных наук в Корее Акселя Тиммерманна, если ученые упустят эту цель по выбросам, "щиты начнут разрушаться и таять ускоренными темпами". Об этом свидетельствуют новые расчеты ученых. В новом исследовании ученые использовали механизмы обратной связи, которые ранее не учитывались в моделировании. По словам специалиста по климату Пусанского национального университета Джун Янг Парка, они с коллегами обнаружили, что переломный момент "приближается намного быстрее, чем ожидалось".

Парк отмечает, что ранние компьютерные модели, имитирующие динамику ледяных щитов Гренландии и Антарктиды, часто не учитывали тот факт, что таяние ледяных щитов влияет на океанические процессы, которые также оказывают влияние на ледяные щиты и атмосферу Земли.

Лед на суше и в море продолжает таять с нарастающей скоростью, талая вода стекает в океан и концентрируется на поверхности, тем самым уменьшая теплообмен с глубин, а значит лишь повышает среднюю температуру недр. Исследователи полагают, что это дополнительное тепло может привести к дальнейшему разрушению замерзших контрфорсов, которые фактически удерживают шельфовый ледник Антарктиды. Это же в свою очередь приведет к падению большого количества талой воды в океан.

[ + – ] Прогноз ледяного покрова на 2150 год в сценариях сильного и слабого сокращения выбросов Фото: Jun-Young Park/Institute for Basic Science

Ученые отмечают, что им потребуется больше вычислений, чтобы достичь такого же высокого разрешения, как у других ведущих климатических моделей. Однако они уверены, что мы уже сейчас фактически наблюдаем некоторые из этих эффектов, так сказать, в режиме реального времени. Свидетельством тому события, о которых мы ранее и подумать не могли — например, дождь в Гренландии.

По словам Парка, они с коллегами предполагают, что точка невозврата будет пройдена, когда мы достигнем отметки в 1,8 °C. В то же время исследователи считаю, что человечество сможет избежать быстрого повышения уровня моря лишь поддерживая температуру ниже 1,5 °C.

Тиммерман отмечает, что в случае бездействия отступающие ледники продолжат повышать уровень моря минимум на 100 сантиметров в течение следующих 130 лет. И это без учета других вкладов, например теплового расширения океанской воды.

Отметим, что по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, за последнее столетие глобальный уровень моря уже поднялся в среднем на 20 сантиметров. В результате в зоне риска оказался каждый десятый человек на планете и это еще не предел. Предполагается, что ситуация заденет сотни миллионов людей, живущих в малых островных развивающихся государствах и других низменных районах по всему миру. По сути, по словам Гутерриша, если нам не удастся решить эту проблему и сдержать глобальное потепление, мы станем "свидетелями массового исхода целых народов в библейских масштабах".

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние