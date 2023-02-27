Біблійна катастрофа. Обвалення крижаного щита на обох полюсах почнеться раніше, ніж очікувалося

Нове дослідження показує, що раніше вчені упускали з уваги деякі деталі, які тепер дозволяють припустити, що крижані щити обваляться швидше, ніж ми думали.

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Останні кілька десятиліть вчені відчайдушно намагаються знайти спосіб стримати глобальне потепління та утримати середню температуру планети на допустимому рівні, тим самим уникнувши руйнування крижаних щитів на обох полюсах, пише Science Alert.

Однак нове дослідження передбачає, що як би відчайдушно дослідники не намагалися вирішити цю проблему, навіть якщо нам вдасться стабілізувати температуру Землі, досягнувши максимуму 2°C, гігантські крижані щити Гренландії та Антарктиди все одно обваляться, тому що вже знаходяться на шляху до незворотного танення.

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За словами фізика-кліматолога з Інституту фундаментальних наук у Кореї Акселя Тіммерманна, якщо вчені упустять цю ціль з викидів, "щити почнуть руйнуватися і танути прискореними темпами". Про це свідчать нові розрахунки вчених. У новому дослідженні вчені використовували механізми зворотного зв'язку, які раніше не враховувалися у моделюванні. За словами фахівця з клімату Пусанського національного університету Джун Янг Парка, вони з колегами з'ясували, що переломний момент "наближається набагато швидше, ніж очікувалося".

Парк зазначає, що ранні комп'ютерні моделі, які імітують динаміку крижаних щитів Гренландії та Антарктиди, часто не враховували той факт, що танення крижаних щитів впливає на океанічні процеси, які також впливають на крижані щити й атмосферу Землі.

Лід на суші та в морі продовжує танути з підвищеною швидкістю, тала вода стікає в океан і концентрується на поверхні, тим самим зменшуючи теплообмін із глибин, а значить лише підвищує середню температуру надр. Дослідники вважають, що це додаткове тепло може призвести до подальшого руйнування замерзлих контрфорсів, які фактично утримують льодовик Антарктиди. Це, зі свого боку, призведе до падіння великої кількості талої води в океан.

[ + – ] Прогноз крижаного покриву на 2150 рік у сценаріях сильного та слабкого скорочення викидів Фото: Jun-Young Park/Institute for Basic Science

Учені зазначають, що їм потрібно більше обчислень, щоб досягти такого ж високого дозволу, як в інших провідних кліматичних моделей. Однак вони впевнені, що ми вже зараз фактично спостерігаємо деякі з цих ефектів, як кажуть, у режимі реального часу. Свідченням події, про які ми раніше і подумати не могли — наприклад, дощ у Гренландії.

За словами Парка, вони з колегами припускають, що точку неповернення буде пройдено, коли ми досягнемо позначки 1,8°C. Водночас дослідники вважають, що людство зможе уникнути швидкого підвищення рівня моря лише підтримуючи температуру нижче 1,5°C.

Тіммерман зазначає, що в разі бездіяльності льодовики, що відступають, продовжать підвищувати рівень моря мінімум на 100 сантиметрів протягом наступних 130 років. І це без урахування інших вкладів, наприклад, теплового розширення океанської води.

Зазначимо, що, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, за останнє століття глобальний рівень моря вже піднявся в середньому на 20 сантиметрів. Унаслідок чого в зоні ризику опинилась кожна десята людина на планеті й це ще не межа. Передбачається, що ситуація зачепить сотні мільйонів людей, які живуть у малих острівних державах, що розвиваються, та інших низовинних районах по всьому світу. По суті, за словами Гутерреша, якщо нам не вдасться вирішити цю проблему та стримати глобальне потепління, ми станемо "свідками масового результату цілих народів у біблійних масштабах".

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.