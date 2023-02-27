Приручить дракона. Психологи назвали два действенных способа обуздать свой гнев и не сорваться

Многие люди страдают от приступов гнева, с которыми не способны справиться сами — психологи дали несколько действенных советов, которые позволят обуздать эмоции.

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Обуздать свои эмоции, особенно если это гнев, порой бывает не так уж просто — в результате ситуации часто лишь обостряются, в ход идут оскорбления, а защитить близких от вспышек ярости становится с каждым разом все сложней, пишет Forbes.

При этом чрезвычайно сильная злость не только способна разрушить наши близкие отношения, но она также негативно влияет на нашу социальную и профессиональную жизнь. К сожалению, большинство людей просто не способны справиться с яростью самостоятельно — чем больше они пытаются контролировать свой гнев, тем сильнее становятся вспышки.

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По словам доктора философии и психолога Марка Трэверса, часто это происходит из-за того, что люди используют подавление, как метод контроля гнева. Однако таким способом, увы, проблему вспышек ярости не решить. К счастью, психолог также назвал два более мягких, но эффективных способа снизить уровень гнева.

Познать свой гнев

Психолог отмечает, что большинство людей, страдающих от сильного гнева, осознают эту проблему, однако относятся к ней глубоко пренебрежительно. В результате они, как правило, избегают думать и говорить о проблеме — по сути, просто замалчивая ее. Однако игнорировать проблему с гневом не выйдет, это равносильно игнорированию аллергии — она редко проходит сама по себе, а в большинстве случаев лишь усугубиться со временем.

По словам Трэверса, первое, что необходимо сделать — определить причину возникновения гнева. Это может быть конкретный человек, область жизни или событие, которое доводит вас до крайности. Далее стоит задуматься, что провоцирует ваш гнев — это может быть стресс, недосып или какая-то конкретная тема. И еще одна вещь, на которую стоит настроиться — почувствовать, как гнев ощущается в вашем теле: испытываете ли вы головную боль, резкое повышение температуры, движутся ли ваши мысли со скоростью света в этот момент?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Модификация поведения", чтобы обуздать гнев, нам необходимо научиться наблюдать за своими мыслями, чувствами и ощущениями, когда мы злимся и когда спокойны. Психологи уверенны, что подобная практика тренировки осознанности способна помочь нам понять и контролировать свой гнев.

Более того, психологи советуют переключить внимание на подошвы ног во время очередной вспышки — этот метод является одним из подтвержденных исследованиями указаний на медитацию, которое способно подавить желание реагировать враждебно.

Когнитивно-поведенческая терапия

Осознанность, по сути, позволяет нам осознать свой гнев и заземлиться в самом моменте. В то же время, согласно исследованию, опубликованному в журнале Aggression and Violent Behavior, когнитивно-поведенческая терапия позволит нам научиться распознавать и уменьшать негативные модели мышления, которые ранее приводили вас в ярость.

Как только вы сможете определять негативные мыслительные модели, вы сможете использовать поведенческие техники, чтобы описать свое душевное состояние и более спокойно реагировать на любой раздражитель.

Четко объяснить себя, не позволяя своим эмоциям взять верх над вами — это самый быстрый и эффективный способ разрешить ситуацию, вызывающую гнев.

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