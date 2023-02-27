Приручити дракона. Психологи назвали два дієві способи приборкати свій гнів і не зірватися

Багато людей страждають від нападів гніву, з якими не здатні впоратися самі — психологи дали кілька дієвих порад, які дозволять приборкати емоції.

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Приборкати свої емоції, особливо якщо це гнів, часом буває не так вже й просто — в результаті ситуації часто лише загострюються, у хід йдуть образи, а захистити близьких від спалахів люті стає з кожним разом все складніше, пише Forbes.

При цьому надзвичайно сильна агресія не тільки здатна зруйнувати наші близькі відносини, але вона також негативно впливає на наше соціальне та професійне життя. На жаль, більшість людей просто не здатні впоратися з люттю самостійно – чим більше вони намагаються контролювати свій гнів, тим сильнішими стають спалахи.

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За словами доктора філософії та психолога Марка Треверса, часто це відбувається через те, що люди використовують придушення як метод контролю гніву. Однак у такий спосіб, на жаль, проблему спалахів люті не вирішити. На щастя, психолог також назвав два м'якші, але ефективніші способи знизити рівень гніву.

Пізнати свій гнів

Психолог зазначає, що більшість людей, які страждають від сильного гніву, усвідомлюють цю проблему, проте ставляться до неї глибоко зневажливо. В результаті вони зазвичай уникають думати і говорити про проблему — по суті, просто замовчуючи її. Однак ігнорувати проблему з гнівом не вийде, це рівносильно ігноруванню алергії — вона рідко проходить сама по собі, а в більшості випадків лише збільшиться з часом.

За словами Треверса, перше, що необхідно зробити, — визначити причину виникнення гніву. Це може бути конкретна людина, сфера життя або подія, яка доводить вас до межі. Далі варто задуматися, що провокує ваш гнів — це може бути стрес, недосипання або якась конкретна тема. І ще одна річ, на яку варто налаштуватися — зрозуміти, як гнів відчувається у вашому тілі: чи є у вас головний біль, різке підвищення температури, чи ваші думки рухаються зі швидкістю світла в цей момент?

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Модифікація поведінки", щоб приборкати гнів, нам необхідно навчитися спостерігати за своїми думками, почуттями та відчуттями, коли ми злимось і коли спокійні. Психологи впевнені, що подібна практика тренування свідомості здатна допомогти нам зрозуміти та контролювати свій гнів.

Більше того, психологи радять переключити увагу на підошви ніг під час чергового спалаху — цей метод є однією з підтверджених дослідженнями вказівок на медитацію, яка здатна придушити бажання вороже реагувати.

Когнітивно-поведінкова терапія

Усвідомленість, по суті, дозволяє нам усвідомити свій гнів та заземлитись у самому моменті. У той же час, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Aggression and Violent Behavior, когнітивно-поведінкова терапія дозволить нам навчитися розпізнавати та зменшувати негативні моделі мислення, які раніше розлючували вас.

Щойно ви зможете визначати негативні розумові моделі, ви зможете використовувати поведінкову техніку, щоб описати свій душевний стан і спокійніше реагувати на будь-який подразник.

Чітко пояснити себі, не дозволяти своїм емоціям взяти гору над вами — це найшвидший і найефективніший спосіб вирішити ситуацію, що викликає гнів.

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