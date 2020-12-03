Печаль, гнев и страх заражения: как сны отражают душевное состояние человека во время пандемии

Бразильские ученые провели исследование и выяснили, как важно делиться своими снами и переживаниями с другими людьми.

Пандемия коронавируса изменила почти все аспекты человеческой жизни, в том числе и наши сновидения. Вскоре после того, как начались первые локдауны, люди сообщили, что начали видеть больше снов, чем раньше, и уже с другим содержанием, пишет The Conversation.

Объяснялось это тем, что у людей изменился режим жизни, немедленные расписания отпали, появилась возможность дольше поспать и не включать ненавистный будильник. Другие испытывали больший стресс, который также может повлиять на сновидения.

Новое исследование, опубликованное в PLOS, провело анализ описаний сотни снов, которые видели участвовавшие в исследовании люди до и во время изоляции.

Оказалось, что во время пандемии изучать сны довольно трудно. Было непросто найти исходные данные о сновидениях, с которыми можно было бы сравнить данные о пандемии. Аналогичная проблема возникла, когда ученые пытались изучить, как изменились сны из-за событий 11 сентября и после землетрясения в Сан-Франциско в 1989 году.

Один из методов — опросить непосредственно самих участников эксперимента. Что и было сделано в марте 2020 года, когда YouGov связалась с репрезентативной выборкой в США.

Около 30% участников сообщили, что они могут вспомнить больше снов, в то время как у 7,5% был низкий уровень их запоминания. Участники также отметили, что их сны стали более негативными в эмоциональном плане. Однако только 8% утверждали, что видели сновидения, связанные с COVID-19.

Второй метод — собрать письменные описания снов, которые называют отчетами о сновидениях, и сравнить их с отчетами, собранными несколькими годами ранее.

Подобный онлайн-опрос был опубликован исследователем Гарвардской медицинской школы Дейрдре Барретт с марта по июль 2020 года. Сны 2888 человек были обработаны с помощью программы Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), которая представляет собой компьютеризированный метод анализа текста, определяющий разный спектр эмоций.

Исследование показало, что в пандемических снах по сравнению с предпандемическими было больше отрицательных эмоций и меньше положительных.

Улучшение понимания

В новом исследовании, проведенном Наталией Мота и ее коллегами из федерального университета Рио-Гранде в Бразилии, используется третий метод.

Они собрали отчеты о снах от 67 бразильских участников, используя ту же процедуру. Одна группа участников представила отчеты о снах в сентябре и ноябре 2019 года, а другая — во время бразильской изоляции в марте и апреле 2020 года.

Фото: Jeffery Bennett/Flickr, CC BY-SA

Обе группы были хорошо сопоставимы по уровню образования, возрасту и полу. В ходе исследования оценивались все сны, которые участники вспоминали в течение каждого периода, и не отбирались. Это очень важный момент, потому что такой отбор может привести к искажению результатов.

Всего было проанализировано 239 сновидений. Ученые давно установили, что использование определенных слов в описании сна отражает его эмоциональное содержание и позволяет выявлять душевные переживания, которые испытывает человек во время бодрствования.

Текстовый анализ описаний "пандемических" снов выявил высокое содержание слов, относящихся к душевным переживаниям — гневу, печали, страху заражения. Примечательно, что уровень гнева и печали во сне был связан с тем, сколько душевных страданий испытал человек в результате социальной изоляции во время карантина.

Это согласуется с теорией эмоциональной регуляции, которая предполагает, что мы обрабатываем и регулируем наши эмоции во время сна. Кроме того, сновидения содержали различные ассоциации на тему загрязнения и чистоты.

Авторы в свою очередь связывают это с теорией моделирования угроз, согласно которой мы практикуем преодоление угроз в виртуальной реальности наших снов. В конце исследования участники оценивали, как часто они видели свои сны и делились ими друг с другом.

Оказалось, что такое поведение чаще встречается у позитивных, счастливых, энергичных, миролюбивых, альтруистичных и творческих людей. Скорее всего из-за того, что чувство позитива заставляет людей с большей вероятностью наблюдать и делиться своими снами.

Последняя теория подтверждается проведенной учеными работой о преимуществах совместного обсуждения сновидений. В частности, они обнаружили, что обсуждение сна в течение 30 минут с другом или членом семьи и соотнесение его с недавними обстоятельствами бодрствования может заставить слушателя почувствовать сопереживание к человеку, который делится этим сном. Это может помочь людям чувствовать себя менее одинокими.

Скорее все, те, кто делятся пандемическими снами, с большей вероятностью будут серьезно относиться к страху, гневу и грусти — эмоциям, которые мы часто можем отбросить в часы бодрствования. Поэтому разговоры о снах с другими, может действительно помочь, вместо того, чтобы просто сидеть и страдать в тишине.

Авторы исследования приходят к выводу, что обращать внимание на свои сны и рассказывать о них — это довольно полезный и безопасный способ самонаблюдения и управления психическим здоровьем, который может принести пользу всему обществу в целом.