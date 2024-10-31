Висят на паутине и дергают ногами. Ученые рассказали, могут ли пауки спать и видеть сны (видео)

Учены провели несколько исследований, чтобы узнать, есть ли нечто общее во сне паукообразных и людей.

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С биологической точки зрения сон — обратимое состояние пониженной чувствительности к внешним раздражителям и сниженной физической активности, сопровождающееся определенными неврологическими и физиологическими изменениями. Как и людям, большинству животных на Земле, в том числе и паукам. Необходимо состояние глубокого отдыха, чтобы поддерживать работу мозга и здоровье тела, пишет IFLScience.

Различия в структуре мозга и эволюционной истории между людьми и паукообразными огромны, а потому неудивительно, что существуют некоторые различия в наших состояниях дремоты. Впрочем, куда любопытнее то, что у нас также есть и замечательные сходства.

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Известно, что некоторые виды пауков могут длительное время оставаться неподвижными, ожидая, пока добыча не окажется в их паутине. Однако они вовсе не дремлют в этом статическом состоянии, а совсем наоборот — напряжены, как сжатая пружина.

По словам профессора энтомологии в Университете штата Вашингтон Ричарда Зака, и все же ученые могут определить, когда паук входит в состояние, похожее на сон — в этот момент пауки прижимают свои тела в так называемое положение "ступора".

Исследование 2021 года, в котором изучались европейские пауки-скакуны (Evarcha arcuata), обнаружило нечто любопытное. Команда заметила, что пауки, как правило, отдыхают ночью, подвешиваясь на одной шелковой нити.

Некоторые исследователи предпочитают называть такое времяпровождение "состоянием, похожим на сон" или "ночным поведением отдыха", когда оно наблюдается у других животных. Однако последующие исследования обнаружили также и некоторые любопытные сходства с людьми.

Известно, что сон млекопитающих и птиц проходит через две основные фазы:

небыстрый сон (NREM) — физическое и клеточное восстановление, а также восполнение энергии;

быстрый сон (REM) — характеризуется более быстрой мозговой активностью, похожей на бодрствование, сновидениями и мерцанием глаз под веками.

У пауков целых восемь глаз, однако у них полностью отсутствуют века, что затрудняет межвидовые сравнения. Однако у них есть подвижные ретинальные трубки, которые позволяют перенаправлять взгляд, а молодые пауки имеют полупрозрачные экзоскелеты, что позволило ученым наблюдать за этими структурами.

В 2022 году ученые провели эксперимент и обнаружили, что пауки-скакуны входят в состояние, похожее на быструю фазу сна. Во время пребывания в этом состоянии они также подергивают конечностями — это немного похоже на то, как собаки подергивают лапами, когда видят сны. В результате ученые предположили, что пауки, вероятно, способны видеть сны, как и люди.

Ранее Фокус писал о том, когда появились первые пауки и как они выглядели.