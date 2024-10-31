Висять на павутині та смикають ногами. Учені розповіли, чи можуть павуки спати й бачити сни (відео)

Учені провели кілька досліджень, щоб дізнатися, чи є щось спільне уві сні павукоподібних і людей.

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З погляду біології сон — оборотний стан зниженої чутливості до зовнішніх подразників і зниженої фізичної активності, що супроводжується певними неврологічними та фізіологічними змінами. Як і людям, більшості тварин на Землі, зокрема й павукам. Необхідний стан глибокого відпочинку, щоб підтримувати роботу мозку і здоров'я тіла, пише IFLScience.

Відмінності в структурі мозку та еволюційній історії між людьми й павукоподібними величезні, а тому не дивно, що існують деякі відмінності в наших станах дрімоти. Втім, куди цікавіше те, що у нас також є і чудові подібності.

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Відомо, що деякі види павуків можуть тривалий час залишатися нерухомими, чекаючи, доки здобич не опиниться в їхній павутині. Однак вони зовсім не дрімають у цьому статичному стані, а зовсім навпаки — напружені, як стиснута пружина.

За словами професора ентомології в Університеті штату Вашингтон Річарда Зака, все ж таки вчені можуть визначити, коли павук входить у стан, схожий на сон, — у цей момент павуки притискають свої тіла в так зване положення "ступору".

Дослідження 2021 року, в якому вивчали європейських павуків-скакунів (Evarcha arcuata), виявило щось цікаве. Команда помітила, що павуки, як правило, відпочивають уночі, підвішуючись на одній шовковій нитці.

Деякі дослідники вважають за краще називати таке проведення часу "станом, схожим на сон" або "нічною поведінкою відпочинку", коли воно спостерігається в інших тварин. Однак подальші дослідження виявили також і деякі цікаві подібності з людьми.

Відомо, що сон ссавців і птахів проходить через дві основні фази:

нешвидкий сон (NREM) — фізичне і клітинне відновлення, а також поповнення енергії;

швидкий сон (REM) — характеризується швидшою мозковою активністю, схожою на неспання, сновидіннями та мерехтінням очей під повіками.

Павуки мають цілих вісім очей, однак у них повністю відсутні повіки, що ускладнює міжвидові порівняння. Однак у них є рухливі ретинальні трубки, які дають змогу переспрямовувати погляд, а молоді павуки мають напівпрозорі екзоскелети, що дало змогу вченим спостерігати за цими структурами.

У 2022 році вчені провели експеримент і виявили, що павуки-скакуни входять у стан, схожий на швидку фазу сну. Під час перебування в цьому стані вони також сіпають кінцівками — це трохи схоже на те, як собаки сіпають лапами, коли бачать сни. У результаті вчені припустили, що павуки, ймовірно, здатні бачити сни, як і люди.

Раніше Фокус писав про те, коли з'явилися перші павуки і який вони мали вигляд.