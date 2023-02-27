Нет опытам на животных. Испытания лекарств и препаратов на зверях постепенно уйдут в прошлое

Представители PETA утверждают, что 95% от всех тестируемых на животных лекарств не проходят испытания на людях, из-за чего рациональность использования такого способа тестирования препаратов ставится под сомнение.

Related video

Ученые PETA выпустили новую редакцию новаторской Сделки по модернизации исследований (СМИ), первого в мире всеобъемлющего плана по поэтапному отказу от использования животных в экспериментах. Обновление наполнено новой передовой информацией и отражает последние научные разработки и нормативные изменения с момента первого появления СМИ в 2018 году, пишет News Medical.

"Эксперименты на животных терпят неудачу, но возможности передовых методов исследования без использования животных, описанные учеными PETA (американская организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных), растут с каждым днем. Благодаря дополнительным учебным инструментам, изложенным в СМИ этого года, исследователи будут более подготовлены к инновациям и спасению жизней", — заявила доктор Эмили Траннелл, нейробиолог.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

СМИ предоставляет подробную информацию о насущной необходимости перехода к исследованиям, связанным с людьми, и в этом новом издании описываются неживотные методы изучения COVID-19. Он также добавляет инструменты и недавние исследования, чтобы убедить государственные учреждения финансировать более современные исследования без использования животных, и призывает уделять больше внимания образованию и обучению.

Важное значение имеет практическое обучение начинающих исследователей, а также обязательные курсы по новым подходам, помогающие ученым расширить свое понимание новых технологий в своих областях.

Например, СМИ представляет собственные доказательства правительства США о том, что 95% всех новых лекарств, безопасность и эффективность которых подтверждены испытаниями на животных, не проходят клинические испытания на людях. Показатели неудач еще выше в областях исследований конкретных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера (96,6%), рак (96,6%), вакцины против ВИЧ/СПИДа (100%) и инсульты (100%). Исследования показывают, что 90% фундаментальных исследований, в большинстве из которых участвуют животные, не приводят к лечению людей, и тем не менее Национальные институты здравоохранения тратят почти половину своего годового бюджета на исследования на животных.

Новый документ СМИ также подчеркивает недавние крупные законодательные победы, такие как обещание открыть дверь для неживотных методов тестирования лекарств и почти единодушную поддержку Европейским парламентом плана действий по поэтапному отказу от экспериментов на животных.

Насколько быстро в практику введутся методы, предлагаемые в СМИ — неизвестно. Но уже сейчас важно обращать внимание на то, что они существуют, и их нужно вводить в обиход.

Ранее Фокус писал о массовой гибели зверей при испытании стартапа Илона Маска. На испытаниях мозгового чипа погибло более 1500 животных.