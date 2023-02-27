Ні дослідам на тваринах. Випробування ліків та препаратів на тваринах поступово відійдуть у минуле

Представники PETA стверджують, що 95% від усіх ліків, що тестуються на тваринах, не проходять випробування на людях, через що раціональність використання такого способу тестування препаратів ставиться під сумнів.

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Вчені PETA випустили нову редакцію новаторської Угоди з модернізації досліджень (УМД), першого у світі всеосяжного плану щодо поетапної відмови від використання тварин в експериментах. Оновлення наповнене новою передовою інформацією та відображає останні наукові розробки та нормативні зміни з моменту першої появи ЗМІ у 2018 році, пише News Medical.

"Експерименти на тваринах зазнають невдачі, але можливості передових методів дослідження без використання тварин, описані вченими PETA (американська організація, яка позиціонує свою діяльність як ведення боротьби за права тварин), зростають з кожним днем. Завдяки додатковим навчальним інструментам, викладеним у ЗМІ цього року, дослідники будуть більш підготовлені до інновацій та порятунку життів", — заявила доктор Емілі Траннелл, нейробіолог.

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УМД надає детальну інформацію про нагальну необхідність переходу до досліджень, пов'язаних з людьми, і в цьому новому виданні описуються неживі методи вивчення COVID-19. Вона також додає інструменти та недавні дослідження, щоб переконати державні установи фінансувати більш сучасні дослідження без використання тварин, та закликає приділяти більше уваги освіті та навчанню.

Важливе значення має практичне навчання дослідників-початківців, а також обов'язкові курси за новими підходами, які допомагають вченим розширити своє розуміння нових технологій у своїх галузях.

Наприклад, УМД надає власні докази уряду США про те, що 95% усіх нових ліків, безпека та ефективність яких підтверджені випробуваннями на тваринах, не проходять клінічні випробування на людях. Показники невдач ще вищі у сферах досліджень конкретних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера (96,6%), рак (96,6%), вакцини проти ВІЛ/СНІДу (100%) та інсульти (100%). Дослідження показують, що 90% фундаментальних досліджень, у більшості з яких беруть участь тварини, не призводять до лікування людей, проте Національні інститути охорони здоров'я витрачають майже половину свого річного бюджету на дослідження на тваринах.

Новий документ ЗМІ також наголошує на нещодавніх великих законодавчих перемогах, таких як обіцянка відкрити двері для нетваринних методів тестування ліків і майже одностайну підтримку Європейським парламентом плану дій з поетапної відмови від експериментів на тваринах.

Наскільки швидко в практику запровадяться методи, які пропонуються в УМД, — невідомо. Але вже зараз важливо звертати увагу на те, що вони існують, і їх потрібно впроваджувати.

Раніше Фокус писав про масову загибель тварин під час випробування стартапу Ілона Маска. На випробуваннях мозкового чипа загинуло понад 1500 тварин.