Проклятые и очаровательные: самые известные бриллианты Голконды

История алмазов Голконды насыщена богатыми традициями и легендами. Начиная с 16 века, регион Голконда, расположенный в современном штате Андхра-Прадеш, Индия, был известен своими алмазными рудниками и считался основным источником алмазов на протяжении веков.

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Добываемые в Голконде алмазы известны своим исключительным качеством, уникальным цветом и историческим значением, благодаря чему их высоко ценили правители и состоятельные купцы по всему миру. Несмотря на легенды о проклятьях, окружающих некоторые из камней, алмазы Голконды сегодня считаются одними из самых ценных в мире, пишут Ancient Origins.

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От Индии к миру: история торговли бриллиантами Голконды

Бриллианты Голконды имеют блестящую историю. Эти драгоценные камни имеют богатое и славное прошлое, которое уходит в 16 век, когда регион Голконда, расположенный в современном штате Андхра-Прадеш, Индия, был известен своими алмазными рудниками. Алмазные рудники Голконды, которыми правила престижная династия Кутб-Шахи, контролировала королевская семья. Там производили алмазы исключительного качества, которые высоко ценили правители и богатые купцы во всем мире.

В 18 веке британцы создали в регионе торговые посты и начали контролировать торговлю бриллиантами. Они создали мощный "Алмазный синдикат", контролировавший алмазные копи и торговлю. Именно в это время добыли и экспортировали в европейские страны многие известные бриллианты, такие как "Кох-и-Нур" и бриллиант "Надежда".

[ + – ] Именно в это время добыли и экспортировали в европейские страны многие известные бриллианты, такие как "Кох-и-Нур" и Бриллиант "Надежда" Фото: Public Domain

В 19 веке алмазные рудники Голконды начали приходить в упадок, поскольку британцы переключили свое внимание на новые месторождения алмазов в Южной Африке. Тем не менее алмазы из Голконды продолжали цениться за свое исключительное качество и историческое значение.

Сегодня наследие алмазов Голконды живет во многих известных и ценных бриллиантах, добытых в этом регионе, многие из которых можно найти в музеях и королевских коллекциях по всему миру. Даже сейчас алмазы Голконды являются самыми популярными бриллиантами в мире.

Исключительное качество редких алмазов.

Алмазы Голконды — это уникальные драгоценные камни, известные несколькими характеристиками, которые отличают их от других бриллиантов по качеству и значению.

Прежде всего, алмазы Голконды обладают исключительным качеством и чистотой по сравнению с другими алмазами. Большинство алмазов, добываемых в регионе Голконда, считается одним из лучших и ценных в мире. Эти бриллианты тоже отличаются своим цветом. Хотя большинство алмазов белые или желтые, алмазы из Голконды бывают разных цветов, включая голубые, зеленые, розовые и бесцветные. К примеру, Бриллиант "Надежда" известен своим редким глубоким синим цветом. Бесцветные алмазы из этого региона, такие как Кох-и-Нур, известные своей шокирующей прозрачностью, они выглядят почти как блестящие стекла.

[ + – ] Даже сейчас алмазы Голконды являются самыми популярными бриллиантами в мире Фото: Public Domain

Размер также играет немаловажную роль в редкости алмазов Голконды. Большинство добываемых алмазов достаточно мало, в то время как многие алмазы из Голконды весят несколько десятков каратов. К примеру, "Кох-и-Нур" до обработки весил 106 каратов.

Качество, цвет и размер бриллиантов Голконды привели к тому, что они стали одними из самых ценных бриллиантов в мире. Это особенно верно, если учесть, что их больше не добывают, что делает их особенно редкими для коллекционеров и ценителей по всему миру.

Темные и разрушительные проклятия "Кох-и-Нура" и Бриллианта "Надежда"

Кроме того, что алмазы Голконды известны своим качеством и редкостью, они известны тем, что проникнуты несколькими проклятиями и легендами. Одной из известных легенд является легенда о "Кох-и-Нуре", одном из самых редких алмазов, добываемых в регионе Голконда в 13 веке. Говорят, что этот редкий драгоценный камень принадлежал раджам Мальвы, а затем переходил в руки разных индийских правителей, включая императоров Великих Моголов, прежде чем его в конце концов забрали британцы. Говорят, что бриллиант приносил несчастье владевшему им и обладал способностью разрушать целые королевства. Алмаз также считался проклятым, и на нем была надпись:

"Тот, кто владеет этим бриллиантом, будет обладать миром, но также будет знать все его несчастья. Только Бог или женщина могут носить его безнаказанно".

Еще одним известным бриллиантом из Голконды является Бриллиант "Надежда", который был добыт в 17 веке и, как говорится, был проклят. Согласно легенде, бриллиант был похищен из идола индуистской богини Сити французским купцом Жаном-Батистом Тавернье, умершим вскоре после того, как продал его королю Людовику XIV. После того как многие другие владельцы бриллианта потерпели значительные несчастья, распространился слух, что богиня Сита наложила проклятие на камень, чтобы он приносил несчастье и смерть тому, кто будет владеть им.

Хотя истории об этих проклятиях не подтверждаются никакими историческими фактами, важно отметить, что многие люди, обладавшие этими бриллиантами, также были влиятельными фигурами, а их несчастья часто получали широкую огласку и могут быть связаны с другими факторами, такими как политические и личные проблемы.

Бриллиант "Регент": королевский бриллиант французской истории

Бриллиант "Регент" — еще один известный бриллиант из Голконды, найденный в конце 17 века и считавшийся крупнейшим бриллиантом своего времени, весом более 140 каратов. Бриллиант был найден в начале 18 века и принадлежал разным правителям и богатым купцам, прежде чем его приобрело французское правительство в 1717 году.

[ + – ] Позже бриллиант был установлен в короне Людовика XV и Людовика XVI, а также использовался для украшения церемониального меча Наполеона Бонапарта Фото: CC BY-SA 4.0

Легенда о бриллианте "Регент" рассказывает, что когда-то он принадлежал Томасу Питту, губернатору форта Святого Георгия в Мадрасе, Индия. Говорят, что он приобрел бриллиант у местного торговца в конце 17 века и привез его в Англию, где он был огранен и отполирован, чтобы усилить его блеск.

Позже бриллиант "Регент" приобрел французский регент Филипп II, герцог Орлеанский, в 1717 году, вставивший его в рукоять своего церемониального меча. Позже бриллиант был установлен в короне Людовика XV и Людовика XVI, а также использовался для украшения церемониального меча Наполеона Бонапарта.

В настоящее время "Регент" выставлен в музее Лувр в Париже. Он считается одним из самых красивых и ценных бриллиантов в мире и известен своей исключительной чистотой и уникальным внутренним "водяным" или "коньячным" цветом.

Бриллианты Голконды: блестящее наследие

Бриллианты Голконды — это настоящая сокровищница истории, легенд и скандалов. Эти драгоценные камни выдержали испытание временем, а их исключительное качество, уникальный цвет, историческое значение и редкость делают их одними из самых востребованных бриллиантов в мире. Истории и слухи, окружающие эти бриллианты, такие как проклятие бриллианта "Надежда", лишь придают им привлекательность и мистичность.

Несмотря на то, что шахты почти исчерпаны, наследие алмазов Голконды живет благодаря многим известным и ценным бриллиантам, добытым в этом регионе, которые можно найти в музеях и королевских коллекциях по всему миру. Благодаря тем, кто их бережет, бриллианты Голконды будут продолжать ярко сиять в памяти людей еще много лет.

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