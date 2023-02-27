Прокляті та чарівні: найвідоміші діаманти Голконди

Історія алмазів Голконди просякнута багатими традиціями та легендами. Починаючи з 16 століття, регіон Голконда, розташований в сучасному штаті Андхра-Прадеш, Індія, був відомий своїми алмазними копальнями і вважався основним джерелом алмазів протягом століть.

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Алмази, видобуті в Голконді, відомі своєю винятковою якістю, унікальним кольором та історичним значенням, завдяки чому їх високо цінували правителі та заможні купці по всьому світу. Попри легенди про прокляття, що оточують деякі з каменів, алмази Голконди сьогодні вважаються одними з найцінніших у світі, пишуть Ancient Origins.

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Від Індії до світу: історія торгівлі діамантами Голконди

Діаманти Голконди мають блискучу історію. Ці дорогоцінні камені мають багате і славне минуле, яке сягає 16 століття, коли регіон Голконда, розташований в сучасному штаті Андхра-Прадеш, Індія, був відомий своїми алмазними копальнями. Алмазні копальні Голконди, якими правила престижна династія Кутб-Шахі, контролювала королівська родина. Там виробляли алмази виняткової якості, що високо цінували правителі і багаті купці в усьому світі.

У 18 столітті британці створили в регіоні торгові пости і почали контролювати торгівлю діамантами. Вони створили потужний "Алмазний синдикат", який контролював алмазні копальні та торгівлю. Саме в цей час видобули та експортували до європейських країн багато відомих діамантів, таких як "Кох-і-Нур" та діамант "Надія".

[ + – ] Саме в цей час видобули та експортували до європейських країн багато відомих діамантів, таких як "Кох-і-Нур" та Діамант "Надія" Фото: Public Domain

У 19 столітті алмазні копальні Голконди почали занепадати, оскільки британці переключили свою увагу на нові родовища алмазів у Південній Африці. Попри це, алмази з Голконди продовжували цінуватися за свою виняткову якість та історичне значення.

Сьогодні спадщина алмазів Голконди живе в багатьох відомих і цінних діамантах, які були видобуті в цьому регіоні, багато з яких можна знайти в музеях і королівських колекціях по всьому світу. Навіть зараз алмази Голконди є найпопулярнішими діамантами у світі.

Виняткова якість рідкісних алмазів Голконди

Алмази Голконди — це унікальні дорогоцінні камені відомі кількома характеристиками, які відрізняють їх від інших діамантів за якістю та значенням.

Перш за все, алмази Голконди мають виняткову якість і чистоту порівняно з іншими алмазами. Більшість алмазів, що видобуваються в регіоні Голконда, вважається одними з найкращих і найцінніших у світі. Ці діаманти також відрізняються своїм кольором. Хоча більшість алмазів білі або жовті, алмази з Голконди бувають різних кольорів, включаючи блакитні, зелені, рожеві та безбарвні. Наприклад, Діамант "Надія" відомий своїм рідкісним глибоким синім кольором. Безбарвні алмази з цього регіону, такі як Кох-і-Нур, відомі своєю шокуючою прозорістю, вони виглядають майже як блискуче скло.

[ + – ] Навіть зараз алмази Голконди є найпопулярнішими діамантами у світі Фото: Public Domain

Розмір також відіграє важливу роль у рідкісності алмазів Голконди. Більшість видобутих алмазів досить мала, в той час як багато алмазів з Голконди важать кілька десятків каратів. Наприклад, "Кох-і-Нур" до обробки важив 106 каратів.

Якість, колір і розмір діамантів Голконди сприяли тому, що вони стали одними з найцінніших діамантів у світі. Це особливо вірно, якщо врахувати, що їх більше не видобувають, що робить їх особливо рідкісними для колекціонерів і поціновувачів у всьому світі.

Темні та руйнівні прокляття "Кох-і-Нура" та Діаманта "Надія"

Окрім того, що алмази Голконди відомі своєю якістю та рідкістю, вони відомі тим, що просякнуті кількома прокляттями та легендами. Однією з відомих легенд є легенда про "Кох-і-Нур", один з найрідкісніших алмазів, видобутих в регіоні Голконда в 13 столітті. Кажуть, що цей рідкісний дорогоцінний камінь належав раджам Мальви, а потім переходив до рук різних індійських правителів, включаючи імператорів Великих Моголів, перш ніж його врешті-решт забрали британці. Кажуть, що діамант приносив нещастя тому, хто володів ним, і мав здатність руйнувати цілі королівства. Алмаз також вважався проклятим, і на ньому був напис:

"Той, хто володіє цим діамантом, буде володіти світом, але також знатиме всі його нещастя. Тільки Бог або жінка можуть носити його безкарно".

Ще одним відомим діамантом з Голконди є Діамант "Надія", який був видобутий в 17 столітті і, як кажуть, був проклятий. Згідно з легендою, діамант був викрадений з ідола індуїстської богині Сіти французьким купцем Жаном-Батистом Таверньє, який помер незабаром після того, як продав його королю Людовику XIV. Після того, як багато інших власників діаманта зазнали значних нещасть, поширилася чутка, що богиня Сіта наклала прокляття на камінь, щоб він приносив нещастя і смерть тому, хто володітиме ним.

Хоча історії про ці прокляття не підтверджуються жодними історичними фактами, важливо зазначити, що багато людей, які володіли цими діамантами, також були впливовими фігурами, а їхні нещастя часто набували широкого розголосу і можуть бути пов'язані з іншими факторами, такими як політичні та особисті проблеми.

Діамант "Регент": королівський діамант французької історії

Діамант "Регент" — ще один відомий діамант з Голконди, який був знайдений наприкінці 17 століття і вважався найбільшим діамантом свого часу, вагою понад 140 каратів. Діамант був знайдений на початку 18 століття і належав різним правителям і багатим купцям, перш ніж його придбав французький уряд у 1717 році.

[ + – ] Пізніше діамант був встановлений в короні Людовика XV і Людовика XVI, а також використовувався для прикраси церемоніального меча Наполеона Бонапарта Фото: CC BY-SA 4.0

Легенда про діамант "Регент" розповідає, що колись він належав Томасу Пітту, губернатору форту Святого Георгія в Мадрасі, Індія. Кажуть, що він придбав діамант у місцевого торговця наприкінці 17 століття і привіз його до Англії, де його огранували і відполірували, щоб посилити його блиск.

Пізніше діамант "Регент" придбав французький регент Філіпп II, герцог Орлеанський, у 1717 році, який вставив його в руків'я свого церемоніального меча. Пізніше діамант був встановлений в короні Людовика XV і Людовика XVI, а також використовувався для прикраси церемоніального меча Наполеона Бонапарта.

Зараз "Регент" виставлений в музеї Лувр у Парижі. Він вважається одним з найкрасивіших і найцінніших діамантів у світі і відомий своєю винятковою чистотою і унікальним внутрішнім "водяним" або "коньячним" кольором.

Діаманти Голконди: блискуча спадщина

Діаманти Голконди — це справжня скарбниця історії, легенд і скандалів. Ці дорогоцінні камені витримали випробування часом, а їхня виняткова якість, унікальний колір, історичне значення та рідкісність роблять їх одними з найбільш затребуваних діамантів у світі. Історії та чутки, які оточують ці діаманти, такі як прокляття діаманта "Надія", лише додають їм привабливості та містичності.

Попри те, що шахти майже вичерпані, спадщина алмазів Голконди живе завдяки багатьом відомим і цінним діамантам, які були видобуті в цьому регіоні, і які можна знайти в музеях і королівських колекціях по всьому світу. Завдяки тим, хто їх береже, діаманти Голконди продовжуватимуть яскраво сяяти в пам'яті людей ще багато років.

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