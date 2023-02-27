Древняя загадка эпических масштабов. Разгадки тайны французского "Стоунхенджа"

Считается, что камни установили в период неолита, длившегося с 4500 г. до н.э. до 2000 г. до н.э. На самом деле археологи испытывали большие трудности в установлении точных дат, поскольку под ними нашли мало материала, который можно было использовать для радиоуглеродного датирования.

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"Камни Карнака" — это чрезвычайно плотная коллекция мегалитических достопримечательностей вокруг французской деревни Карнак в Бретани, состоящей из более 3 000 доисторических камней, построенных докельтским населением. Сам комплекс состоит из разных мегалитов, в частности из аллеи менгиров, дольменов, курганов и отдельных менгиров. Он является самой большой коллекцией таких сооружений на планете, а загадки об их назначении не дают покоя исследователям до сих пор, пишет Ancient Origins.

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Ландшафт с узорами

"Камни Карнака" состоят как из отдельных камней (менгиров), так и из скоплений камней (дольменов), расположенных рядами и узорами по всему ландшафту. Основная группа каменных выравниваний состоит из 12 рядов совпадающих и простирающихся камней более чем на километр с остатками каменного круга на обоих концах. Крупнейшие камни, около 4 м высотой, находятся на западном конце, и они становятся меньше по длине выравнивания, достигая около 0,6 м в высоту.

Считается, что камни установили в период неолита, длившегося с 4500 г. до н.э. до 2000 г. до н.э. На самом деле археологи испытывали большие трудности в установлении точных дат, поскольку под ними нашли мало материала, который можно было использовать для радиоуглеродного датирования.

[ + – ] Тайны "Камней Карнака"

Назначение "Камней Карнака"

Местный миф утверждает, что римский легион был на пути, когда волшебник Мерлин превратил их в камень. С археологической точки зрения, первоначальное предназначение камней остается загадкой, и хотя существует много теорий, окончательных ответов все еще не нашли.

Некоторые археологи считают, что камни служили ритуальной или религиозной цели, возможно, как часть погребения или место для обрядов плодородия. Другие предполагают, что камни использовали для обозначения границ собственности, выявления землетрясений, чествования предков, празднования важных событий в жизни докельтских людей, которые их строили, или просто были символом власти и престижа строивших их людей.

[ + – ] Местный миф утверждает, что римский легион был на пути, когда волшебник Мерлин превратил их в камень Фото: "Википедия"

Астрономические наблюдения

Одна из самых популярных теорий состоит в том, что "Камни Карнаку" использовали как древнюю астрономическую обсерваторию. Каменные образования могли служить календарями, благодаря которым древние фермеры знали время года, когда сажать и убирать урожай, а жрецы могли предвидеть такие явления, как затмение солнца и луны.

Некоторые из мегалитов расположены за солнцем и луной. Самый известный из них разбит менгир высотой более 6 м и считается самым большим стоящим камнем, когда-либо построенным человеком.

Он расположен на закате во время зимнего солнцестояния, что позволяет предположить, что его, возможно, использовали для обозначения смены времен года.

Другие камни в комплексе выровнены по луне и звездам, что указывает на то, что докельтское население, построившее их, возможно, хорошо понималось в астрономии. Однако, поскольку они соорудили камни и не оставили никаких письменных записей, подлинное предназначение этих замечательных мегалитов остается предметом постоянных исследований и предположений.

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