Древня загадка епічних масштабів. Розгадки таємниці французького "Стоунгенджу"

Вважається, що камені встановили в період неоліту, який тривав з 4500 до н.е. до 2000 року до н.е. Насправді археологи мали великі труднощі у встановленні точних дат, оскільки під ними знайшли мало матеріалу, який можна було б використати для радіовуглецевого датування.

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"Камені Карнаку" — це надзвичайно щільна колекція мегалітичних пам'яток навколо французького села Карнак у Бретані, що складається з понад 3 000 доісторичних каменів, збудованих докельтським населенням. Сам комплекс складається з різних мегалітів, зокрема з алеї менгірів, дольменів, курганів та окремих менгірів. Він є найбільшою колекцією таких споруд на планеті, а загадки про їхнє призначення не дають спокою дослідникам досі., пише Ancient Origins.

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Ландшафт з візерунками

"Камені Карнаку" складаються як з окремих каменів (менгірів), так і зі скупчень каменів (дольменів), розташованих рядами і візерунками по всьому ландшафту. Основна група кам'яних вирівнювань складається з 12 рядів каменів, що збігаються і простягаються більш ніж на кілометр із залишками кам'яного кола на обох кінцях. Найбільші камені, близько 4 м заввишки, знаходяться на західному кінці, і вони стають меншими по довжині вирівнювання, досягаючи близько 0,6 м у висоту.

Вважається, що камені встановили в період неоліту, який тривав з 4500 до н.е. до 2000 року до н.е. Насправді археологи мали великі труднощі у встановленні точних дат, оскільки під ними знайшли мало матеріалу, який можна було б використати для радіовуглецевого датування.

[ + – ] Таємниці "Каменів Карнаку"

Призначення "Каменів Карнаку"

Місцевий міф стверджує, що римський легіон був на шляху, коли чарівник Мерлін перетворив їх на камінь. З археологічного погляду, початкове призначення каменів залишається загадкою, і хоч існує багато теорій, остаточних відповідей все ще не знайшли.

Деякі археологи вважають, що камені слугували ритуальній або релігійній меті, можливо, як частина поховання або місце для обрядів родючості. Інші припускають, що камені використовували для позначення меж власності, виявлення землетрусів, вшанування предків, відзначення важливих подій у житті докельтських людей, які їх споруджували, або просто були символом влади і престижу людей, які їх будували.

[ + – ] Місцевий міф стверджує, що римський легіон був на шляху, коли чарівник Мерлін перетворив їх на камінь Фото: Вікіпедія

Астрономічні спостереження

Одна з найпопулярніших теорій полягає в тому, що "Камені Карнаку" використовували як стародавню астрономічну обсерваторію. Кам'яні утворення могли слугувати календарями, завдяки яким стародавні фермери знали пори року, коли садити та збирати врожай, а жерці могли передбачати такі явища, як затемнення сонця та місяця.

Деякі з мегалітів розташовані за сонцем і місяцем. Найвідоміший з них розбитий менгір заввишки понад 6 м і вважається найбільшим стоячим каменем, коли-небудь спорудженим людиною.

Він розташований на захід сонця під час зимового сонцестояння, що дозволяє припустити, що його, можливо, використовували для позначення зміни пір року.

Інші камені в комплексі вирівняні за місяцем і зірками, що вказує на те, що докельтське населення, яке побудувало їх, можливо, добре розумілося в астрономії. Однак, оскільки вони спорудили камені і не залишили жодних письмових записів, справжнє призначення цих чудових мегалітів залишається предметом постійних досліджень і припущень.

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