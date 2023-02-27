Пернатые бродяжки. Возмущения в магнитном поле Земли заставляют птиц отклоняться от курса

В новом исследовании ученые сосредоточились на опасностях, с которыми сталкиваются перелетные птицы, и их умении адаптироваться к ним.

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Не секрет, что неблагоприятные погодные условия способны дезориентировать птиц во время осенних миграций, что заставляет их отклониться от курса и оказаться на незнакомой территории. Однако ученые сосредоточились на вопросе, почему птицы также часто отклоняются от своих маршрутов, даже если погода не является главным фактором, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сосредоточились на изучении того, как возмущения в магнитном поле Земли могут привести к тому, что птицы сбиваются со своих путей миграции, это явление также еще называют "бродяжничеством". При этом такое отклонение от курса никак не связано с погодными условиями и особенно распространено во время осенней миграции.

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Магнитное поле нашей планеты проходит между Северным и Южным полюсами и создается несколькими факторами, как над так и под поверхностью Земли. Десятилетия исследований свидетельствуют о том, что птицы способны ощущать магнитные поля, в чем им помогают магниторецепторы в глазах, и новое исследование подтверждает это утверждение с экологической точки зрения.

По словам автора исследования, доцента кафедры экологии и эволюционной биологии Моргана Тинги, появляется все больше свидетельств того, что птицы способны видеть геомагнитные поля и даже использовать их в качестве "навигатора". Однако это может сыграть с перелетными птицами злую шутку — когда сами магнитные поля нарушены, нарушается и способность птиц ориентироваться по ним. Подобные возмущения могут возникнуть из-за магнитного поля Солнца в периоды его повышенной активности, солнечных пятен или вспышек, а также других источников.

По словам Тингли, ориентироваться по искаженному магнитному полю чрезвычайно сложно — по сути, это представляет собой "использование искаженной карты", которая сбивает птиц.

В ходе исследования ученые изучили данные более 2 миллионов птиц, представляющих более 150 видов, которые были отловлены и выпущены в период с 1960 по 2019 годы. Изучив данные ученые обнаружили, что "бродяжничество" перелетных птиц в действительности в большей степени было связано с погодными условиями. Однако ученые также обнаружили сильную корреляцию между птицами, которые были пойманы далеко за пределами ожидаемого ареала, и геомагнитными возмущениями, которые произошли во время их осенней или весенней миграции. Однако особенно ярко эта связь все же выражалась осенью.

По словам Тингли, они с коллегами не обнаружили связи между возрастом птиц и их "бродяжничеством", а потому полагаю, что они одинаково полагаются на геомагнетизм независимо от их миграционного опыта.

Исследователи полагают, что результаты их исследования помогут пролить свет и на поведение других животных, которые также теряют ориентацию во время миграции и оказываются вдали от своего обычного маршрута, например, речь идет о китах. Тигли отмечает, что данное исследование, по сути, было вдохновлено китами, выброшенными на берег, а потому они с коллегами надеются, что данная работа поможет другим исследователям, изучающим навигацию животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут.